LA EMPRESA ZELEROS GANA LOS PREMIOS EMPRENDEDORXXI EN LA COMUNITAT VALENCIANA

La empresa Zeleros ha ganado los Premios EmprendedorXXI en la Comunitat Valenciana, impulsados por CaixaBank a través de DayOne, su división especializada para empresas de tecnología, innovación y sus inversores, y cootorgados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de Enisa.

El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y el Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Valencia (CEEI Valencia) son los encargados de coorganizar estos galardones en la Comunitat.

El premio se ha entregado en el marco de la jornada de innovación, tecnología y emprendimiento 'DayOne Innovation Summit', un nuevo programa creado por CaixaBank DayOne, que ha reunido a los principales players del ecosistema emprendedor, tecnológico e inversor de Comunitat Valenciana, según ha informado la organización en un comunicado.

El galardón incluye una dotación económica de 5.000 euros y el acceso a un programa internacional de acompañamiento en Silicon Valley, organizado por Esade en colaboración con la Singularity University, o un curso internacional de crecimiento empresarial, Ignite Fast Track, de la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

El director territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Xicu Costa, ha presidido la entrega del premio y ha reconocido la actitud de los emprendedores.

HYPERLOOP, TRANSPORTE PARA VIAJAR A 1.000 KM/H.

Zeleros desarrolla nuevos sistemas de transporte sostenible tipo hyperloop para viajar a velocidades de hasta 1.000 km/h con reducidos costes energéticos y de infraestructuras.

En esta edición, en la que han participado un total de 64 empresas de la Comunitat Valenciana, ha habido cuatro finalistas: Cosica, Homyspace Business Housing, Zeus Smart Visual Data y Liip - Wearables Inteligentes.

La principal actividad de Codisca es el procesado de caucho sintético off spec, un caucho que no es primera calidad y que la petroquímica rechaza y no comercializa, almacena y no destruye por temas medioambientales. Procesa todo este material para aportarle un valor añadido para reintroducirlo en el mercado y que se puede utilizar por la industria.

Por su parte, Homyspace Business Housing es una empresa de alquiler temporal y alquiler por meses, la solución de alojamiento para empresas y trabajadores desplazados en las principales ciudades. Para las empresas, confiar en Homyspace supone reducir los costes de desplazamiento hasta un 60%, además de ahorrar tiempo en las gestiones de búsqueda o documentación, entre otras.

Zeus Smart Visual Data se ha posicionado en solo dos años como empresa líder en la visualización y monitorización de datos. Las compañías pueden ver en tiempo real su actividad en grandes pantallas o videowalls pasando así del Big Data al Smart Visual Data.

Finalmente, Liip - Wearables Inteligentes crea los productos eHealth más innovadores tecnológicamente y fáciles de usar, que proporciona a los padres tranquilidad y conocimiento sobre el estado de sus bebés.

DAYONE INNOVATION SUMMIT EN LA COMUNITAT VALENCIANA

La jornada DayOne Innovation Summit, celebrada en el salón de actos del Edificio Lanzadera en La Marina de Empresas, ha reunido a más de 200 personas alrededor de workshops, masterclass, ponencias y mesas redondas, en las que expertos como Carlos Trenchs, director de CaixaBank DayOne; Paula Sancho, directora de Finav de IESE y Javier Jimenez, director general de Lanzadera, entre otros, han explicado las nuevas tendencias del sector y las peculiaridades del Corporate Venturing.

También se han expuesto casos de éxito de emprendedores locales como Luis Picurelli (Yeeply), Mercedes Iborra (Visualnacert), Eloi Gómez (Mr Jeff) y Angela Perez (Imegen).

PREMIOS A LOS MEJORES DE CADA TERRITORIO Y DE CADA SECTOR

En esta edición, en la que han participado un total de 961 empresas de España y Portugal, se entregarán 19 galardones a las empresas con mayor impacto en su área de procedencia: 17 en España (uno por comunidad autónoma) y 2 en Portugal. Los ganadores territoriales recibirán 5.000 euros.

Además, el 14 de mayo se otorgará un premio a las mejores empresas de cada sector, elegidas de entre el conjunto de las candidaturas recibidas en España y Portugal. Se han definido seis sectores vinculados a las nuevas tendencias en innovación y de las áreas de negocio de BPI y CaixaBank: Agro Tech, Health Tech, Commerce Tech, Fin&Insur Tech, Tourism Tech e Impact Tech. Los galardonados de cada sector conseguirán 25.000 euros. Además, recibirán mentoring especializado y acompañamiento por parte de responsables de las áreas de negocio del Grupo CaixaBank.

Todos los ganadores (territoriales y sectoriales) y los dos finalistas de cada sector tendrán también acceso a formación internacional y podrán disfrutar de un programa internacional de acompañamiento en Silicon Valley, organizado por Esade en colaboración con la Singularity University, o un curso internacional de crecimiento empresarial, Ignite Fast Track, de la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

Por otro lado, la Embajada de Israel en España otorgará un accésit a la innovación dotado con un programa de formación de una semana en Israel organizado por el Centro Académico Tel Aviv-Yaffo, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.

En Portugal, la Agencia Nacional de Inovaçao (ANI) otorgará un accésit a la innovación para una empresa portuguesa a través del BFK Award.

PREMIOS CONSOLIDADOS

Este año, los Premios EmprendedorXXI distribuirán cerca de 525.000 euros en premios, lo que convierte a la iniciativa en una de las convocatorias para emprendedores con mayor dotación económica en España y Portugal. Desde su creación en 2007, la iniciativa ha invertido 4,7 millones de euros en premios y acciones de acompañamiento, de las cuales se han beneficiado 314 empresas.

A lo largo de su historia, un total de 6.871 empresas de nueva creación han participado en los Premios EmprendedorXXI y más de 250 empresarios, inversores y representantes de entidades vinculadas al emprendimiento participan cada año en los comités y jurados. Por todo ello, los Premios EmprendedorXXI están considerados como los "premios de referencia para startups de España y Portugal y una iniciativa decisiva para el impulso de los mejores proyectos de emprendimiento".