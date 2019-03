Así se ha expresado Català en la reunión de la gestora del PP de la ciudad, en la que se ha constituido el comité electoral y a la que han acudido el cabeza de lista del partido para las elecciones europeas, Esteban González Pons; la del Congreso de los Diputados por la provincia de València, Belén Hoyo, y el del Senado, Fernando de Rosa. Sobre ellos, Català ha dicho sentirse "tremendamente orgullosa, porque creo que València está muy bien representada para estas elecciones".

La alcaldable ha denunciado que València vive "una parálisis evidente, con una situación de caos circulatorio y en la gestión", que según ella es "más que preocupante". Al mismo tiempo ha criticado al 'Govern de la Nau', al afirmar que "quieren entregarla a manos de los catalanes y de la entelequia que no existe, que son los Països Catalans".

"Para mi es urgente liberar a la ciudad de València de las manos de quien no la quiere, de quien no la potencia, de quien no piensa lo mejor para ella y sobre todo de quien no estima su historia, su tradición, su lengua y su cultura. Cultura entre la que forman parte la sociedad civil, muchísimas asociaciones como Lo Rat Penat o como los Vicentinos, entre otros", ha destacado Català.

Català ha informado que el Comité de Campaña "tiene un carácter amplio y plenario para que sea lo más participativo, integrador y representativo posible de todos los distritos del PP de Valencia".

Este Comité de Campaña extenso estará conformado a su vez por: un comité ejecutivo y siete equipos de trabajo dedicados al Voto por Correo, Apoderados e Interventores, Movilización y Actos, Estudios y Programas, Comunicación y Redes Sociales, Nuevas Generaciones y el departamento jurídico.

HOYO ASPIRA A "SER EMBAJADORA DE MARÍA JOSÉ CATALÀ EN MADRID"

Por su parte, la número uno del PP por València al Congreso de los Diputados, Belén Hoyo, ha asegurado "sin ninguna duda, que María José Català será la futura alcaldesa de València" por lo que su aspiración es ser "su embajadora en Madrid", tanto de ella como de los "intereses de València".

Ha dedicado unas palabras de elogio a González Pons, del que "aprendió a presentarse ante los ciudadanos de forma muy transparente" y se siente muy orgullosa de "su trayectoria política" y especialmente de "los cinco años como vicepresidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo".

"Hay dos opciones de cara al 28A. Que gobierne el PSOE, con Podemos con Pablo Iglesias de vicepresidente y gobernaría con los independentistas y los proetarras, como llegó al gobierno hace 8 meses. La otra opció es que gobierne el centro-derecha, pero para eso hay que unir el voto entorno al PP", ha recalcado la candidata al Congreso.