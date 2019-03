Oltra dice ante la bilateral por la ley LGTBI que el Consell defiende 'ahora, an GVA

Así lo ha manifestado al ser preguntada sobre si le sorprende o decepciona esta decisión del Gobierno del socialista Pedro Sánchez: "No me movería en esos términos tan emocionales, me remito a lo que este Consell siempre ha hecho, defender las leyes que Les Corts han aprobado con todos los informes favorables de la Abogacía y del Consell Jurídic Consultiu".

"Lo que valía hace dos años en cuanto a los recursos que se presentan por la administración general del Estado vale ahora también", ha dicho, para recalcar que "la misión del Consell es defender las leyes valencianas" y máxime en casos como la de igualdad LGTBI, que "amplía derechos y es una reivindicación desde hace muchos años de los colectivos" implicados y es "pionera en España en el tratamiento del colectivo intersexual".

Así, ha reiterado que la misión del Consell "ahora, hace dos años y dentro de dos años, será defender aquello que el Parlamento, soberanamente y con todos los informes a favor, ha aprobado", en el caso de la ley LGTBI sin ningún voto en contra, y esa continuará siendo la senda.

Por ello, tanto en este caso como en otros, se seguirá tratando "desde la lealtad institucional" con el Gobierno central, "siempre dialogando y defendiendo las leyes de los valencianos".

Oltra ha reiterado que cuando se aprueban las leyes en Les Corts "pasan todos los filtros jurídicos" y otra cosa es que en el ámbito del derecho "siempre puede haber diversas interpretaciones" sobre una cuestión, como se puede ver con los votos particulares en las sentencias.

COMISIONES Y RECURSOS ESTA LEGISLATURA

Preguntada sobre las comisiones bilaterales que el Gobierno central ha planteado durante la legislatura del Botànic a leyes y decretos valencianos, Oltra ha señalado que se han presentado 23, de los cuales 15 se plantearon antes del 13 de junio de 2018 (cambio del Ejecutivo de Mariano Rajoy al de Pedro Sánchez) y 8 a partir de entonces.

Ha recordado que una de las cuestiones que se trasladaron al gobierno socialista fue precisamente la retirada de esos recursos y ha indicado que se han ido solucionando al llegar a acuerdos o sin ellos, pero sin la interposición final de recurso de inconstitucionalidad.