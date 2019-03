'Momo', el reto viral que obligaba a las seguir peligrosas indicaciones de una extraña figura recibida por WhatsApp bajo la amenaza de caer en una maldición si no se llevan a cabo, ha vuelto. Ahora incluso ha logrado colarse en vídeos infantiles tan recurridos como el famoso Baby shark para incitar a los más pequeños a "coger un cuchillo de la cocina de mamá" y cortarse "las manitas". "Si no lo haces, cuando vuelvas, Momo vendrá a por ti", dice. Así lo han denunciado algunos padres a través de las redes sociales.

La Policía Nacional ha lanzado una nueva advertencia sobre este viral y ha pedido a los padres que supervisen los vídeos a los que acceden sus hijos, especialmente los de corta edad, para evitar que puedan verse expuestos a contenidos tóxicos y peligroros, especialmente para los más pequeños.

"Es responsabilidad de todos impedir que estas imágenes sigan viralizándose", advierten en sus redes sociales.

Los agentes piden igualmente no compartir ningún vídeo o fotografía en el que se haga referencia a momo, "para no ser nosotros mismos quienes ayudemos a propagarlo aún más".

En caso de recibir algún mensaje de esta extraña mujer de aspecto terrorífico, la Policía indica que lo que hay que "reportarlo a la propia prataforma" a través de la que llegue este viral, o "a la red social" en la que esté alojado, para que sea eliminado.

NO, MOMO NO EXISTE, es un antiguo viral que resurge ahora con algunas modificaciones perjudiciales. Todos podemos colaborar para no propagarlo.

