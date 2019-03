El Consejo de Ministros aprobará este viernes un plan de retorno de hasta 24.000 personas, jóvenes que viven en el extranjero y también adultos de hasta 40-45 años que tuvieron que emigrar durante la crisis, mediante un plan de retorno que durará dos años y contemplará becas durante dos años por un valor total de 23 millones de euros.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la decisión que tomará este viernes el Gobierno durante el encuentro que ha mantenido en Bruselas con jóvenes españoles en antes del Consejo Europeo en el que participará esta tarde.

Sánchez se ha referido ante ellos a los últimos y "muy positivos" datos de crecimiento de la economía española del Banco Central Europeo y las previsiones de que el año que veien se crearán 900.000 nuevos puestos de trabajo para apostar por "una España de la que nadie se tenga que ir y de la que nadie se quiera ir".

Acto seguido, ha anunciado que el Consejo de Ministros apronará "un plan de retorno que va a beneficiar potencialmente a unas 24.000 personas que viven fuera de España", jóvenes y pero no solo, ha dicho Sánchez, porque también podrán acogerse adultos de hasta 40 o 45 años.

Voto rogado



Asimismo, Sánchez ha reiterado que seguirá trabajando en la próximo legislatura para sacar adelante una de las medidas que con el adelanto electoral "se han quedado en el tintero", la modificación de la Ley Electoral para reformar el voto rogado y facilitar la participación en las elecciones de los españoles que viven en el exterior.

Ha recordado que el PSOE y Unidos Podemos presentaron sendas iniciativas parlamentarias para hacer esta reforma pero "no nos ha dado tiempo". No obstante, ha añadido que "el compromiso lo tenemos, lo mantenemos y espero que cuando pasen las elecciones podamos modificar la Ley Electoral para que el voto rogado no sea un obstáculo para la participacion".

Decretos sociales

El plan de retorno de jóvenes que tiene previsto aprobar el Gobierno este viernes se suma a la batería de medidas sociales que el Ejecutivo de Pedro Sánchez empezó a aprobar en pleno periodo preelectoral una vez que la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado dio lugar al adelanto electoral para el 28 de abril.

En estos momentos, están pendientes de convalidación por parte de la Diputación Permanente del Congreso cuatro reales decretos-ley, tres de ellos de los llamados "decretos sociales", además del plan de contingencia ante la posibilidad de que el 'brexit' se produzca sin acuerdo.

Cuando la presidenta del Congreso, Ana Pastor, convoque la Diputación Permanente los diputados deberán votar la convalidación del real decreto-ley con medidas urgentes de igualdad en el ámbito laboral que incluye la ampliación progresiva de la baja de paternidad a ocho semanas este año hasta llegar a 16 en 2021. También está pendiente el real decreto-ley con medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que, entre otras medidas, extiende la duración de los contratos de alquiler y limita al IPC la subida anual de los ya firmados.

Asimismo, queda pendiente un cuarto decreto con medidas de protección social y lucha contra la precariedad laboral, que incluye rebajar la edad de 55 a 52 años para que los parados puedan recibir un subsidio de 430 euros hasta su jubilación; ayudas para familias en pobreza severa de hasta 588 por hijo a cargo, bonificaciones por la contratación de parados de larga duración, y la recuperación de la cotización de cuidadores no profesionales.