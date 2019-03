"No dejes a nadie detrás", así reza la campaña de la ONU en el Día Internacional del Síndrome de Down, que desde hace siete años tiene agendado el 21 de marzo como fecha de celebración. En España, un total de 35.000 personas padecen esta discapacidad. Y, a pesar de todos los avances que se han logrado en los últimos años para su inclusión en la sociedad, la realidad actual sigue siendo injusta con ellos: bajas expectativas y exclusión laboral.

Con el fin de aumentar la concienciación social y recordar la dignidad y valía de estas personas, este jueves está dedicado a ellos: "Somos personas a las que simplemente nos cuesta un poco más hacer las cosas", cuenta la actriz Gloria Ramos (nominada al Goya por Campeones). Podrán ser más lentos, pero no peores: "Todos mis compañeros de la película tienen alguna discapacidad pero pueden trabajar perfectamente. Así que podemos llegar a donde queramos", añade la joven promesa.

A Gloria Ramos, que ya tiene 25 años, le gusta la música y la televisión. La pared de su habitación está forrada con una bandera de pirata. Se considera "fuerte y majísima" y se describe como "una burra". Pero, sobre todo, asegura ser independiente: "Yo soy completamente autónoma; me gustaría vivir con mi novio Raúl y con más amigos", cuenta. También montaba a caballo pero el galope le daba reparo, así que cambió la hípica por el yudo: "Ahora me puedo defender perfectamente".

Estudió auxiliar de entornos educativos y realizó prácticas en guarderías durante dos años. En la actualidad, Gloria no solo es actriz sino que es multiempleada. Porque, además del cine (Campeones) y el teatro (Del revés), también trabaja como auxiliar en la tienda de Adidas de Gran Vía (Madrid): "Trabajo muy duro, hija mía, muy duro".

Allí se dedica a poner alarmas a la ropa y relata cómo la gente acude a la tienda a comprar porque la conocen de las películas. "Me piden autógrafos y tan a gusto me quedo; es que a mí la fama me encanta". Pero si algo ha tenido claro desde pequeña es que su sueño era subirse al escenario: "Siempre quise ser actriz y un día llamaron a mi señora madre para que hiciera un casting, y al final me cogieron". Hoy en día es la primera actriz española con discapacidad nominada a actriz revelación en los Goya.

Aunque no lograra la estatuilla, para ella este diploma (que reciben los nominados) que cuelga de su pared ya es un éxito. Lo que no ha servido para que la joven cese en su esfuerzo; ahora quiere "estudiar más y hacer un máster para ser actriz profesional, como Javier Gutiérrez", planea. "Me gusta mucho la televisión y voy a seguir estudiando teatro y cine –cuenta–. Siempre he querido salir en La que se avecina pero si me sale otra cosa más, pues adelante", dice con seguridad.

Ella ya ha llegado a donde ha querido. Incluso, cuando se le pregunta por los posibles impedimentos que haya podido encontrar por el camino, rebate con otra pregunta: "¿Qué obstáculos voy a tener? Si yo he hecho lo que he querido", responde con mucha naturalidad. Por eso, para Gloria Ramos el día de hoy es trascendental: "Pues claro que es importante, es un día muy especial para todos nosotros", a lo que añade: "Yo creo que hay discriminación" como, por ejemplo, "con el voto".

Precisamente, la actriz ha sido una de las protagonistas del spot que fomenta la participación de los discapacitados intelectuales, que por primera vez podrán votar en las próximas elecciones generales tras la reciente reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. "He apoyado mucho esta causa", reconoce, porque le parece "muy bien que podamos ir a votar, aunque no diré a quién porque es secreto".

El caso de Gloria es ejemplar: "Nunca se ha sentido excluida ni distinta a los demás", destaca su madre Loli. Pero no siempre ocurre así: "Me he encontrado con casos de padres que cuentan cómo sienten que la gente mira con rechazo a sus hijos y cómo sufren bullying", un comportamiento que Loli atribuye a la ignorancia de la sociedad. "Antes de tener a Gloria, cuando veía a un niño con discapacidad, yo miraba para otro lado porque no quería ofender a la madre. Muchas veces actuamos mal por desconocimiento", reconoce esta madre orgullosa. Pero, para orgullo, el que siente su hija de su "querida madre": "Siempre me han animado mucho desde casa; la familia es muy importante", asegura.

Para esas 35.000 personas con Síndrome de Down en España, aún queda mucho por hacer. Y a aquellos que pongan en duda sus capacidades, Gloria Ramos les manda un mensaje en este día mundial: "Si tienes discapacidad, ¿cuál es el problema? Vamos a ver, aunque tengan discapacidad pueden hacer todo lo que quieran", siguiendo su ejemplo.

De Campeones al estrellato

Campeones es una comedia española de 2018, dirigida por Javier Fesser. La película acudió a los Goya con once nominaciones (entre ellas a mejor actriz revelación). Obtuvo tres Goya: mejor película, mejor canción original y mejor actor revelación (Jesús Vidal). También fue premiado con el Feroz 2019.