La candidata del PSPV-PSOE a la alcaldía de València, Sandra Gómez, propone una tasa turística que se aplique "a cualquier tipo de alojamiento que ofrezca servicio de pernoctación" entre el 1 y el 19 de marzo cuyo importe "repercuta directamente" en las comisiones falleras, pero "con el compromiso de que se invierta todo en el monumento".

De este modo, Gómez ha presentado este miércoles en la sede de los socialistas valencianos su proyecto para las próximas Fallas, en las que aspiran "a liderar la sección de Cultura Festiva" y tener "la primera mujer presidenta de la Junta Central Fallera", con varias propuestas, entre las que se encuentra esta tasa que pretende "lograr el equilibrio entre el sector económico y el fallero" y asegurar que los artistas "tengan presupuestos decentes para construir sus monumentos".

"Queremos más financiación y que vaya al monumento fallero, aquello que nos hace singulares", ha expresado Gómez a la hora de explicar el motivo de esta tasa, al tiempo que ha recordado que los 430.000 visitantes -a la espera de cifras oficiales- durante estas Fallas, generan "una repercusión económica" de la que las comisiones "ven poco". De este modo, ha insistido en que "son las fallas que plantan lo que hacen que vengan miles de personas de todo el mundo".

EURO POR PERNOCTACIÓN

La candidata socialista ha explicado que pretenden que la tasa se aplique "de año en año" y "repercuta directamente" en las comisiones después de "un reparto prorrateado según el presupuesto del monumento". El importe del impuesto lo tendrían que "consensuar con el sector hotelero", pero creen que la cifra mínima tendría que ser de "un euro por pernoctación".

La aplicación del impuesto dependería del previo desarrollo de una ley reguladora por parte de Generalitat, aunque Gómez ha recordado que "ha habido voluntad por su parte de que sean los ayuntamientos quienes puedan establecer tasas turísticas" y que, de no ser así, buscarían "vías de imposición alternativas".

Gómez también ha explicado que "es fundamental que el congreso fallero se celebre como mínimo cada cuatro años", entre otros, "para generar todas esas regulaciones que tienen que ver con el concurso de fallas".

En esta dirección, otra de las propuestas que ha presentado la candidata a la Alcaldía es "promocionar y, de algún modo, rescatar la Ciudad del Artista Fallero, porque cada vez más artistas dejan un barrio que debería ser el punto de creación de aquello que nos hace singulares".

Con este objetivo, Gómez ha recordado que han "prometido con el Gobierno de España una inversión de entre dos y tres millones de euros" que tendrá que ir "ligada al compromiso del resto de administraciones valencianas". Asimismo, también ha manifestado su voluntad de trasladar el edificio de Junta Central Fallera a la Ciudad "para consolidar un barrio que represente toda la esencia de nuestras Fallas"

PROPUESTAS CONTRA EL INCIVISMO

La candidata socialista también ha declarado no estar "contenta" con "las situaciones de incivismo que se han dado sobre todo en entornos patrimoniales", para lo que ha propuesto "convocar una reunión entre la Policía Local, las comisiones falleras del entorno patrimonial y Cultura Festiva" para "exigir corresponsabilidad" a todos los implicados.

Gómez ha recordado que "aplicará mano dura a quien no cumpla las normas del bando", dado que "está demostrando no estar a la altura de la responsabilidad que exige ser una comisión fallera que está en un entorno patrimonial" y que se trata de edificios que "están protegidos por la UNESCO por ser patrimonio de la humanidad, no solo de los valencianos y valencianas".

"Ahora hay sanciones económicas que prevé el bando, pero hablamos de ir un paso más allá. Llegaremos a acuerdos de qué es lo que va a pasar cuando no cumplan", ha explicado Gómez, quien también ha instado a "una reflexión" de la administración sobre "dónde se dan los permisos para que se celebren las verbenas" y se ha comprometido a "ampliar el número de urinarios públicos".

Finalmente, la representante del PSPV también ha propuesto que "los permisos de las fiestas se centralicen a través de Junta Central Fallera" y ha insistido en que desde el Ayuntamiento tienen que ser "ágiles y facilitadores" y dar una respuesta "amable y proactiva" a las juntas directivas de las comisiones que son "voluntarios que gestionan nuestra fiesta con su trabajo".