Así lo ha indicado Mata en declaraciones a los medios antes de la reunión de candidaturas del PSPV-PSOE a Les Corts Valencianes, Congreso, Senado y Parlamento Europeo, una cita con la que arrancan las actividades del comité de campaña.

"Estamos convencidos de que a partir de hoy ya empieza la campaña electoral y, de hecho, ya hemos abierto un buzón para que la gente pueda hacer todas sus sugerencias al programa electoral. Somos probablemente el partido más abierto, que más espacio está ocupando y que menos crispación está trasladando", ha indicado el socialista.

Ha señalado que hoy han presentado las listas electorales "y empieza una carrera electoral que va a ser beneficiosa para la Comunitat y para España". "Tenemos balance, podemos poner sobre la mesa lo que hemos hecho estos cuatro años, no hay ni un solo indicador que haya dicho que hemos empeorado, a esta comunidad no hay quien la reconozca en indicadores de crecimiento, de creación de empleo, dignidad, lucha contra la corrupción", ha apuntado Mata, que ha indicado que también plantearán "en positivo "cómo puede continuar un Botànic, una comunidad encabezada por el PSPV".

Preguntado sobre la relación con Compromís durante este periodo preelectoral, Manolo Mata ha recordado que ya han vivido elecciones generales siendo socios de gobierno y "todo ha funcionado razonablemente bien" porque todos son "conscientes de que la prioridad es continuar una senda que empezamos, un tren que no se va a parar".

Por ello, los socialistas se diferenciarán de la coalición porque "cada uno tiene un espacio", pero hay "una unidad de acción que no se puede romper". "Esperamos tener el mejor resultado de la historia desde hace muchos años en la Comunitat y esperamos que Compromís sea una pieza fundamental en el futuro a construir".

Respecto a si ese 'pacto de no agresión' se extiende a Podemos, ha indicado que "no es agresión" y que en el Botànic cuando hay cosas que a uno no le parecen bien se dicen, pero "hay una unidad estratégica que ha funcionado bastante bien".

"Llevamos cuatro años sin ningún conflicto y podemos aguantar un mes más sin que haya ese conflicto", ha agregado.

DEBATE CON BONIG

Preguntado por el 'cara a cara' entre el presidente Ximo Puig y la candidata del PPCV, Isabel Bonig, que esta ha reclamado, ha señalado que cuando empiece la campaña verán qué proponen los medios de comunicación y tomarán decisiones.

"Lo que no va a hacer el PSPV es elegir quién es el competidor de esa extrema derecha que tiene hoy tres patas y que parece el camarote de los hermanos Marx. Veremos cómo se organizan y nosotros también", ha indicado.