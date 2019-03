El 'think tank' The Family Watch afirmó este martes que los hijos que crecen sin una referencia paterna son más propensos a "la delincuencia juvenil" y, por lo general, tienen menor cociente intelectual, al tiempo que recomendó impulsar cursos para parejas de lesbianas a fin de que una de ellas asuma un "rol paterno".

Así lo dijo la autora del estudio 'La importancia de la figura paterna. Consecuencias en la educación de los hijos', encargado por la entidad a María Calvo, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). En él hay afirmaciones como que las niñas que crecen sin padre tienen menos "autoestima" o que se inician antes en las relaciones sexuales.

"El padre parece ser que no es prescindible. Los datos científicos vienen a corroborar esta situación; el niño (que crece sin padre) es menos empático, tiene menos autocontrol, más agresividad y menos cociente intelectual", dijo la investigadora.

Como ejemplo de sus afirmaciones, citó las revueltas juveniles de 2011 en Tottenham (Inglaterra), donde, dijo, "el 50% de los arrestados no tenían padre"; o que "el 75% de jóvenes en centros de desintoxicación" crecieron sin una figura paterna, achacando su conducta a la falta del progenitor varón.

Diversos estudios que han sido analizados por la autora del informe demuestran que la ausencia del padre está en la base de la mayoría de los casos de delincuencia,pobreza, embarazos en los adolescentes o violencia doméstica. #informepaternidadTFW pic.twitter.com/NlxvnSUzJc — Familia sostenible (@TheFamilyWatch) 19 de marzo de 2019

Preguntada por su afirmación sobre el cociente intelectual de los niños y niñas que crecen sin figura paterna, Calvo explicó que el rol de la madre tiende a "infantilizar" al menor, mientras que el del padre estimularía las conversaciones sobre el "trabajo" o la "economía", según dijo la profesora de la UC3M y autora del estudio para The Family Watch. "La ausencia del padre está asociada a insidiosos efectos a largo plazo en el desarrollo psicosexual de los hijos; informan de actitudes inapropiadas hacia los roles sexuales, tendencia a la promiscuidad y dificultades en las relaciones de pareja", recoge el estudio firmado por Calvo.

Lesbianas y el rol de padre

Asimismo, esta experta de la Universidad Carlos III de Madrid vinculó el elevado número de violaciones y agresiones sexuales que se dan en Suecia —donde se denuncian 56,8 violaciones por cada 100.000 habitantes, según Eurostat— al también elevado número de familias monomarentales y, por ende, de menores que crecen sin figura paterna.

"No me atrevo a decir que hay un nexo causal, pero no han tenido un modelo de masculinidad equilibrado, igual sí. Tienden a ser agresivos y nihilistas", dijo la autora del estudio. Sobre los hijos que crecen en familias de lesbianas, María Calvo recomendó "una formación" para que estas madres asuman dos roles, de forma "que una ejerza un papel paterno y otro el materno".

El estudio de The Family puntualiza, además, que las niñas que crecen sin padre "suelen embarcarse antes en relaciones sexuales, embarazos tempranos y divorcios". Por eso, desde la organización pidieron valorar la figura del padre y señalaron que "un padre no es una madre bis".