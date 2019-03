El candidato de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha afirmado este lunes que a Podemos quizás le hiciera falta alguna "renovación" y ha dicho que a él, en este partido, le hubiera gustado elaborar unas listas, como ha hecho ahora, pero no pudo debido a la "endogamia" y a la falta de permeabilidad "que dificulta atraer perfiles diferentes".

Errejón, que abandonó en enero su escaño con Podemos en el Congreso para aliarse con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en Más Madrid, ha respondido en estos términos en una entrevista con la Cadena SER en la que ha negado que Podemos sea un partido "quemado" y ha dicho que le votará en las elecciones generales del 28 de abril.

"En Más Madrid he hecho unas listas que me hubiese gustado hacer en Podemos, pero no se pudo porque todos los partidos tienen una tendencia a la endogamia, de hacerse impermeables a lo que les rodea, algo que dificulta atraer perfiles diferentes", y ha añadido que en los partidos a veces es necesario "dar un salto y abrir puertas y ventanas para que corra el aire".

"Hace falta abandonar el sectarismo"

Esta mañana, el portavoz adjunto de Unidos Podemos en el Senado, Óscar Guardingo, ha renunciado a ir con En Comú Podem en las elecciones generales al no compartir el "perfil independentista" de la candidatura ni la "alteración del orden de la primarias" en la lista final de Podemos.

"Creo que nos merecemos una España democrática y plurinacional", afirma en su escrito de renuncia y añade que "Podemos y sus confluencias necesitan un proyecto de país que sea el mismo para Cornellà, Vigo o Cádiz".

Unas declaraciones con las que Errejón está de acuerdo, según ha señalado. No obstante, el candidato a la presidencia ha matizado que no cree, como sí considera Guardingo, que al partido le falte un "proyecto de España".

Quien sigue siendo secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos ha afirmado que "hace falta más esfuerzo para abrirse más y abandonar el sectarismo" y ha explicado que Más Madrid es una "plataforma cívica abierta para repetir el gobierno en el Ayuntamiento y para gobernar en la Comunidad".

Tras recalcar que la situación de las confluencias de Podemos en Cataluña le pilla "un poco lejos", Errejón ha vuelto con su discurso a la capital para comentar que: "Madrid tiene un sentimiento de pertenencia que no tiene que ver con los apellidos ni con los orígenes (familiares)".

Incluyéndose, el exdiputado de Podemos ha señalado en ese sentido: "Somos de aquí porque queremos serlo. Me gusta esa identidad madrileña y esa idea de comunidad me atrae para el resto de España".

"Una Comunidad rota"

Sin embargo, y pese a esa "identidad de comunidad", Errejón ha afirmado que se trata de una "comunidad rota". "No puede ser que haya siete años de diferencia de esperanza de vida dependiendo de si naces en Usera o naces en las Rozas o que haya desarrolladores de videojuegos o neurocirujanas que no vayamos a conocer porque han nacido en Parla".

En ese sentido, sobre la desigualdad de oportunidades y la educación segregada, el candidato ha concluido que "no solo es injusto, sino que es tremendamente ineficaz. La desigualdad es un lastre económico", y ha apuntado directamente a resultados de "un modelo de prosperidad" que impulsó el Partido Popular.

"Esa fiesta pinchó y la pagó la ciudadanía. En la Comunidad de Madrid el modelo de desarrollo no puede pasar más por el pelotazo, las grandes infraestructuras, los sobrecostes y el trabajo barato", ha señalado haciendo referencia a las políticas populares. Errejón apuesta por "la transición ecológica de la economía" para "modernizar las infraestructuras, apostar por el conocimiento y volver a hacer un acuerdo social".

"A las fuerzas progresistas les ha faltado hablarle un poquito menos a los convencidos y un poquito más al conjunto de la ciudadanía, incluso a quienes no comparten los mismos carnés, etiquetas o símbolos".

En su proyecto de campaña, Errejón incluye llamadas telefónicas personalizadas con vecinos y vecinas de Madrid. Preguntado por ello, ha señalado que se ha equivocado al calcular: "Estoy llamando aleatoriamente a quienes me han sugerido que les llame. Muchos son gente cercana, pero el otro día hablé con una señora que no me había votado ni tenía pensado votarme. Eso es lo bonito".

Sobre su sensación personal, ahora fuera de la formación política en la que inició su carrera, el compañero de campaña de Manuela Carmena ha querido remarcar que "hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto haciendo política, recorriendo, escuchando y planteando cosas. Y creo que es fundamental hacer las cosas disfrutando y con pasión, y eso lo he vuelto a hacer cuando ha corrido un poco el aire".