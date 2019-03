Juan José Quezada, hermano de Ana Julia, la asesina confesa del niño Gabriel Cruz, ha contado en una entrevista para el programa Equipo de Investigación de La Sexta cómo un episodio que ocurrió en su adolescencia habría marcado su vida. "Yo les voy a decir la verdad, no tapo nada", indicó. Precisamente, el pasado 11 de marzo se cumplió un año del hallazgo del cadáver del menor y de la detención de Ana Julia.

"Ella primero tuvo una relación con uno que la violó. Cuando ella era adolescente, una señorita, entre 16 - 17 años, la violaron", comienza diciendo Juan José. El presunto violador "era hijo de un hombre que maneja pesos y eso quedó tapado. Le compraron una cama, le dieron algo, y quedó cubierto. Eso marcó su vida", ha enfatizado.

Asimismo, el hermano de Ana Julia, que reside en República Dominicana, ha asegurado que ella no se sentía orgullosa de su familia. "Ella negó su sangre. Ana Julia solamente piensa en los bienes personales propios", dice con un gesto en la mano, refiriéndose al dinero.

Según su hermano, la asesina de Gabriel se trasladó a España con 19 años "a prostituirse". "Ganaba y se desenvolvía, y pagó lo que supuestamente ella tenía que pagar", ha añadido.

"Llegó la hora de que ella pague lo que hizo. Y pagará", ha sentenciado su hermano.

Relación con su madre

Por otro lado, Equipo de Investigación también ha visitado la zona de República Dominicana en la que nació Ana Julia, un sitio de campo y agricultura. "Su familia son gente pobre", asegura el conductor dominicano que traslada al equipo de La Sexta. Allí vive la madre de Ana Julia Quezada, que ha recordado cómo se enteró de lo sucedido con el niño Gabriel Cruz y ha mostrado su consternación. "Todavía ni lo creo", ha dicho.

Asimismo, su madre ha reconocido que Ana Julia la llama habitualmente desde que está en prisión. "Hablo con ella cinco minutos. Me cuenta que está bien, que la atienden bien, que está esperando el juicio...", ha explicado. Respecto al crimen de Gabriel, Ana Julia le dice "que fue un accidente, que no quería matarlo".

Paula Quezada, hermana mayor de Ana Julia, también ha sido entrevistada por Equipo de Investigación. Entre lágrimas, ha contado que su madre "sufre" por lo ocurrido.

La última vez que habló con Ana Julia fue hace un año, justo tres días antes del asesinato del pequeño Gabriel, ha asegurado. "Mi mamá me llamó para decirme que no tenía nada, ni para comer, y yo la llamé a ella, un audio, por WhatsApp. Le dije: 'Julia, es que vas a dejar morir a esa vieja que no tiene ni qué comer, mándale algo'. Y esto fue lo que me contestó", indica mostrando en la pantalla de su teléfono móvil otro audio: "Ni me iba a tomar la molestia de contestarte, simplemente por lo maleducada que eres. Que tú me has enseñado... ¿qué me has enseñado tú a mí? Yo a ti no te tenía ni que hablar después de que me echaste a la calle porque no quería güerear. Sinvergüenza, a partir de ahora te voy a bloquear el teléfono porque no quiero saber nada de ti Paula, nada", se escucha con la voz de Ana Julia.

"Esa fue la última conversación que yo tuve con ella. A los tres días, pasó lo del niño", ha contado. Según Paula, "a ella no le gusta darle dinero a la familia, a mí nunca me ha mandado nada", sostiene. Su hermana confirma la relación de Ana Julia mantuvo con Chago Gil, un joven "hijo de un señor con tierras", y cómo de esa relación nació su primera hija. "La familia de él no la quería porque era pobre. Yo creo que ella se deprimió mucho ahí", indicó.