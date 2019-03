Los municipios valencianos de Godella y Rocafot han mostrado su dolor y "consternación" por el crimen que ha acabado con la vida de dos hermanos, un menor de tres años y medio y su hermana de cinco meses, al tiempo que han trasladado a familiares, allegados y amigos "su sentido pésame ante los tristes acontecimientos".

Ambos consistorio han decretado tres días de luto en sus respectivos municipios y este viernes han guardado minutos de silencio en recuerdo de los dos pequeños arropados, en ambos casos, por varios vecinos.

El alcalde de Rocafort, Víctor Jiménez, ha indicado que para el municipio "se trata de un hecho trágico" porque conocían a la familia. "No podemos más que mostrar nuestra consternación por un acto que ha estremecido a todos", ha manifestado.

Así, ha subrayado que "el pueblo de Rocafort y su corporación municipal quiere trasladar a la familia, amigos y allegados el sentido pésame por los tristes acontecimientos". "Resulta difícil buscar una explicación a lo sucedido, seguramente porque no la tiene". "La muerte siempre es una incógnita para nosotros, pero parece que ante situaciones como ésta, lo es más todavía", ha admitido.

Por su parte, la primera edil de Godella, Eva Sanchis, ha leído una declaración institucional en la que ha trasladado "el pésame a la familia" del consistorio que ha puesto "a su disposición". "Las muestras de apoyo, colaboración y solidaridad han sido muchas y diversas y solo tenemos palabras de agradecimiento para los que estuvieron de forma incansable trabajando durante todo el día para que el desenlace hubiera sido otro", ha expresado.

Asimismo, desde el Ayuntamiento de Godella han pedido "sensibilidad y discreción". "Las redes sociales son una herramienta de comunicación potente y rápida pero tenemos que salvaguardar y priorizar la imagen de los menores y no difundir rumores que no aportan información y que no están fundamentados", ha concluido.