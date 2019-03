Así lo ha asegurado la alcaldesa del municipio, Eva Sanchis, en una declaración leída este viernes antes los medios de comunicación en el consistorio. La primera edil ha detallado que en febrero del 2016 existe una intervención de Servicios Sociales por un conflicto de convivencia vecinal a petición del Juzgado número 2 de Paterna. Ese mismo año, "se archiva el expediente después de realizar seguimiento del caso y contrastar que la unidad abandona el municipio".

Ya el 11 de marzo de 2019, después de una llamada de un familiar a la Policía Local de Godella, dos patrullas de este municipio y de Rocafort se desplazaron al domicilio donde se comprobó que se trataba de un conflicto relacional con miembros de la familia extensa. Tanto los progenitores como los menores se encontraban en ese momento "en buenas condiciones".

Dos días después, el pasado miércoles, el Teléfono del Menor contactó telefónicamente con Servicios Sociales de Godella para poner en conocimiento una información facilitada por la familia extensa. Desde Servicios Sociales se establece coordinación con el centro escolar San Sebastián de Rocafort donde asistía el hijo mayor, el Centro de Salud de Godella y la Policía Local, además de contactar telefónicamente con la familia extensa para ampliar la información y continuar con la intervención.

El 14 de marzo, ayer jueves, la Policía Local de Godella recibió una llamada de la Policía Local de Rocafort informando sobre un servicio de emergencia recibido a través del 112 de que se estaba produciendo en la cercanía de la vivienda ocupada por la unidad familiar. Personada la Policía Local de Godella y Rocafort, coincidieron con efectivos de la comandancia de la Guardia Civil de Moncada, que directamente pasaron a dirigir y coordinar a toda la fuerza actuando en la zona.

La Policía Local de Godella "se mantuvo en todo momento colaborando activamente con la Guardia Civil además de voluntariado de Protección Civil que a lo largo del día se sumó al dispositivo de investigación".

EN TRÁMITE UNA SOLICITUD DE EMPADRONAMIENTO

Desde la corporación local han apuntado, además, que, tras consultar los registros del padrón municipal, "no existe constancia que los miembros de la unidad familiar hayan figurado empadronados en el municipio de Godella". Sin embargo, se encontraba en trámite una solicitud de empadronamiento presentada por registro de entrada.

Finalmente, el Ayuntamiento ha trasladado el pésame a la familia y se ha puesto a su disposición. Por otro lado, ha comunicado que hasta el día 17 de marzo el Ayuntamiento de Godella manifestará su luto por la trágica desaparición y muerte de los dos menores.

MUESTRAS DE APOYO

"Las muestras de apoyo, colaboración y solidaridad han sido muchas y diversas y solo tenemos palabras de agradecimiento para los que estuvieron de forma incansable trabajando durante todo el día para que el desenlace hubiera sido otro", expresa la corporación municipal.

Añaden que la Delegación de Gobierno ha coordinado todo este operativo y serán ellos los que informen oficialmente de aquellas partes de la investigación que puedan ser compartidas con la ciudadanía.

"Aun así, desde el Ayuntamiento de Godella queremos pedir sensibilidad y discreción: las redes sociales son una herramienta de comunicación potente y rápida pero tenemos que salvaguardar y priorizar la imagen de los menores y no difundir rumores que no aportan información y que no están fundamentados", concluyen.