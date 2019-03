La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha manifestado este jueves que el informe de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Generalitat que cuestiona el "restrictivo" proyecto de decreto del Consell para regular los VTC en la Comunitat Valenciana se ha hecho "sin que nadie lo pida, no es preceptivo, ni es vinculante ni ha sido a petición de nadie".

Según la consellera, "Competencia puede informar sobre si afecta o no a la competencia, no informa sobre la legalidad o no del decreto". Por tanto, esperará al informe que está elaborando la Abogacía de la Generalitat, "que es la que marcará de su contenido" -ha puntualizado-, para "continuar con su tramitación en función de lo que diga su informe".

Salvador ha hecho estas declaraciones tras reunirse con los miembros de la Mesa de Rehabilitación creada por la Conselleria, al ser preguntada por el informe de la Comisión de Defensa de la Competencia (CDC) que advierte que el proyecto del Consell recoge "importantes limitaciones" en la precontratación y regula el servicio de VTC de una forma "más restrictiva" que el taxi, lo que genera "un claro perjuicio para el usuario" al "restringir la competencia limitando la oferta de mercado".

Al respecto, Salvador ha señalado que "este informe nos ha llegado encima de la mesa de la Conselleria sin que nadie lo pida, no es preceptivo, ni es vinculante ni ha sido a petición de nadie. Lo han hecho de oficio", ha agregado.

Asimismo, ha asegurado que el decreto se está tramitando "siguiendo todos los informes que son preceptivos. En estos momentos, está en manos de la Abogacía y se tramitará como corresponde legalmente, conforme marcan administrativamente los pasos a seguir", al igual que "todos los decretos que tramita este gobierno", ha puntualizado.

En cuanto a la posibilidad de que el decreto se pueda aprobar antes de las próximas elecciones del 28 de abril, Salvador ha apuntado que están trabajando "para que sea así pero un decreto tiene una fase de tramitación administrativa que es la que es", ha admitido.

"Manejamos ese ámbito temporal de que se pueda aprobar pero primero han de pasar todos los informes y ahí nosotros no podemos entrar porque lo tienen que hacer los órganos que corresponden sin ningún tipo de interferencia por parte nuestra", ha remarcado.

Preguntada por la posibilidad de que entidades como la asociación mayoritaria del sector, Unauto VTC, puedan recurrir a los tribunales, Salvador ha instado a "esperar" a que el proyecto primero pase por "todos los filtros de legalidad".

"Cada uno es legítimo de llevar a los tribunales lo que considere y sobre las demandas de responsabilidad patrimonial también", ha dicho. "Yo no voy a entrar en esas valoraciones pero también hay que tener en cuenta que nosotros lo aprobaremos todo con los informes favorables como siempre hemos hecho este gobierno", ha concluido.