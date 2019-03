Isabel Serra (Madrid, 1989) llegó a Podemos desde colectivos como Juventud Sin Futuro y como militante de Anticapitalistas, una corriente minoritaria dentro del partido que llegó a tener gran influencia en Madrid. El año pasado abandonó la militancia en desacuerdo con la decisión de los anticapitaliatas de no plantear batalla en las primarias para la candidatura a la Asamblea de Madrid contra Íñigo Errejón, a quien previsiblemente terminará sucediendo.

"Me puedo seguir sintiendo anticapitalista", afirma, consciente de que ahora lidera un proyecto que no lo es.

Aunque hay otros cuatro candidatos en las primarias para la candidatura a la Asamblea de Madrid, Serra cuenta con el apoyo expreso de la dirección nacional de Podemos para arreglar el roto que hizo Errejón con su macha a Más Madrid. Este miércoles han empezado unas votaciones que terminarán el domingo, 17 de marzo. Desde ya, Serra se prepara para "echar al PP" del Gobierno de la Comunidad tras las autonómicas del 26-M.

Desde hoy hasta el domingo los inscritos pueden votar entre cinco candidatos en las primarias de Podemos Comunidad de Madrid, pero usted tiene el respaldo de la dirección. ¿Cómo lleva la responsabilidad de sustituir a Errejón?

La Comunidad y el conjunto del Estado con el 28-A tenemos enfrente una amenaza a los derechos de los madrileños mayor todavía que lo que ha sido el modelo del PP aguirrista, que es la alianza con la extrema derecha. Ante esta situación y la salida del candidato se requiere alguien que dé un paso al frente y creo que puedo representar bien las aspiraciones y las voluntades de mi organización. En estos años en los que he estado en la Asamblea, he conocido el sufrimiento que generan las políticas del PP y cómo hay que hacer para poner freno y construir el camino que beneficie a los madrileños. Es una responsabilidad grande pero si se requiere dar un paso al frente y asumirla, con todas las ganas para hacer posible echar al PP.

Después de un alejamiento y acercamiento a la dirección de Podemos en los últimos meses, ¿fue fácil convencerla?

Cuando de repente se va Íñigo, como es normal en cualquier organización política, se empiezan a generar conversaciones entre muchísima gente que nos planteamos qué hacemos y quién puede encabezar esta candidatura. Hablé con muchísima gente y después de días pensándolo di el paso. Sobre mi alejamiento y acercamiento a Podemos, desde que lo fundamos, que por cierto siempre se dice que fueron cinco fundadores pero somos muchísimas más personas, miles, siempre he apostado por él, pero puede ser que no coincida con algunas de las propuestas o formas de la dirección estatal.

¿En qué discrepa?

Siempre he defendido una organización plural y hay discusiones pero me parece sano. No quiere decir que no apueste por el proyecto colectivo. Sigo apostando por él, siempre lo he hecho, con todas las discusiones que puede haber en cualquier organización política.

Insiste en que Podemos lo hicieron muchas personas, no sólo cinco fundadores. ¿No hay demasiado personalismo, como se vio en el cartel de la vuelta de Pablo Iglesias?

Se ha combinado esta participación de la gente y voluntad de construir desde abajo con liderazgos evidentes, como el de Pablo Iglesias o Íñigo Errejón. Sí creo que hay que poner todo el esfuerzo en democratizar para que no nos parezcamos a los poderosos. Sobre el cartel, yo ya he dicho que no me gusta y ese tipo de personalismos no es lo que más necesitamos, pero Iglesias lo dijo inmediatamente, estamos de acuerdo.

¿Está próximo el relevo de Iglesias? ¿Ve alguna alternativa a Irene Montero?

Los medios han sacado de contexto unas declaraciones de Irene a la pregunta de si debería ser una mujer la que encabece un proyecto feminista. Hay un intento constante por hacer que Iglesias no siga en la responsabilidad que ha tenido este tiempo. Coincido con que necesitamos mas mujeres dando pasos al frente, pero no basta para que avancemos hacia una organización más feminista. Sobre quién será la persona que sea próxima secretaria general, no se está debatiendo actualmente, requiere hablar primero de proyectos y no de personas. Pero creo que se insiste en este debate por hacer que PI deje de tener esa responsabilidad.

Pero el debate lo abrió la propia Irene Montero, seguida este lunes por otro miembro de la dirección, Noelia Vera...

Irene matizó esas declaraciones. Desde luego creo que no es inminente, que queda tiempo. Lo que tenemos que hacer es sacar el mejor resultado en las elecciones y ya vendrá el tiempo de abrir un debate sobre el proyecto político.

Podemos Comunidad de Madrid está dirigido por una gestora. Si es usted la candidata, ¿sería apropiado que se hiciera también con la dirección del partido?

Lo que he asumido es encabezar la candidatura, a día de hoy no me estoy planteando nada que tenga que ver con presentarme a secretaria general. No hay debate, cuando se abra, veremos.

Impuestos de Sucesiones y Patrimonio

¿Qué propone su candidatura a las primarias, Madrid Avanza, y para las autonómicas?

Planteamos un proyecto para la Comunidad con personas que se van a dejar la piel para configurar un cambio. En estos cuatro años hemos hecho lo posible para resistir a las políticas del PP pero ahora toca echarles e impedir que un gobierno sostenido por Ciudadanos que ha demostrado que no venía a regenerar sino a sostener al gobiernos corruptos. Nuestras propuestas tienen que ver con acabar con la sanidad de modelo aguirrista de hospitales privados, de fomentar la educación concertada a base de degradar la pública y fomentando la segregación, y de servicios sociales concebidos como asistencialismo, no como derechos.

¿En materia de impuestos?

Hay un elemento central en la Comunidad, que es impedir que los ricos paguen muy poco y los pobres paguen mucho. El impuesto de Patrimonio es cero y el de Sucesiones está bonificado al 99%. Si pudiésemos recaudar poniendo simplemente el tipo general del 18% para Patrimonio podríamos financiar los servicios públicos.

¿Propone recupera el tipo general para Patrimonio, del 18%?

Por lo menos eso.

¿Y Sucesiones?

El tipo general también.

¿Se plantean subir el tramo autonómico del IRPF como Podemos pacto con el Gobierno a nivel estatal?

Por ahora, una reforma fiscal encaminada al impuesto de Sucesiones y Patrimonio.

¿En qué consiste su propuestas para crear una asignatura de feminismo?

La transversalidad de contenidos en una educación de valores de igualdad está aprobada en leyes estatales y autonómicas y no se aplica. Proponemos que mientras que el feminismo no esté en todos los contenidos tengamos una materia específica que haga a los alumnos y alumnas entender la historia visibilizando a las mujeres; que fomente el acceso a los derechos sexuales y acabe con la imposición de roles. Necesitamos una asignatura en feminismo. Save the Children también la ha propuesto para acabar con la violencia machista entre jóvenes.

¿Qué propone sobre vivienda, otro gran problema?

El PP y Cs no han hecho nada por hacer un cambio de modelo productivo ni por garantizar el acceso a la vivienda. Necesitamos aplicar la ley de la PAH que no fue ni admitida a trámite por el PP y Cs. Que se genere más vivienda pública, que se permita a los ayuntamientos controlar la subida del alquiler y que se acabe con los desahucios sin alternativa habitacional.

El real decreto que acaban de pactar el Gobierno y Podemos crea un índice de precios que, subraya, no pueden utilizar los ayuntamientos ni comunidades para limitarlos. ¿Qué margen de maniobra tendría?

Proponemos que sean los ayuntamientos quienes en una zona tensionada puedan poner un límite a la subida de alquileres, no hay forma si no hacemos un cambio legislativo va nivel autonómico, estatal y municipal.

¿Su candidatura es anticapitalista?

Yo ya no milito en Anticapitalistas, pero sigo considerando que el capitalismo no es el único modelo posible, sino uno que genera sufrimiento, me puedo seguir sintiendo anticapitalista. Pero asumo que estoy en un proyecto antineoliberal y lo comparto con mucha gente que no tiene que ser anticapitalista. La candidatura en la que estamos no se define como anticapitalista.

¿La confluencia con IU está asegurada, aún no, podría no producirse...?

Quiero respetar los procesos internos de otras organizaciones, en este caso de IU, que aún está en un debate. Mi voluntad es que haya una candidatura unitaria, tenemos que sumar y crecer, espero que la haya.

Si no la hubiera, Podemos, Más Madrid e IU se situarían a la izquierda del PSOE. ¿No teme quedarse fuera de la Asamblea con tanta fragmentación?

No tengo ninguna duda de que vamos a sacar un grupo parlamentario, eso lo avalan las encuestas, que además siempre nos dan un resultado inferior al que sacamos en las elecciones. Y espero que IU nos haga crecer.

¿La competencia entre Podemos y Más Madrid de Errejón dominará la campaña?

Los ciudadanos están hartos de que se hable de los problemas de los partidos, quieren que hablemos del os problemas de la gente. Nos toca hacer la mejor campaña que consiste en que los madrileños nos den su aval porque confían en nosotros y en que todos nos pongamos a hacer posible echar al PP. Confío en que esa va a ser la lucha hasta el 26M.

Pero no me diga que le daría igual quedar por delante que por detrás de Errejón

Podemos ha demostrado ser garantía para la gente, debe tener mejor resultados. De Más Madrid no conocemos los efectos de su estancia en las instituciones.

Las hermanas Serra

¿Cómo se lleva con su hermana, Clara Serra, a la que tendrá enfrente en la lista de Errejón?

La tengo al lado, no enfrente. La relación con mi hermana es excelente pero creo que le preocupa a los madrileños no es la relación entre políticos. En Podemos muchos somos amigos, otros familiares, en este caso mi hermana y yo, pero lo que se debe poner en valor son nuestras ideas y proyectos.

Pero no es muy habitual, no sé como lo llevan sus padres...

Mis padres lo llevan estupendamente. Es una cosa más privada pero mi hermana y yo lo llevamos estupendamente. Entiendo el interés en haya dos hermanas en dos proyectos que se presentan a unas mismas elecciones, pero la mayoría de madrileños tiene familiares con lo que no comparte las mismas ideas. Mi hermana y yo tenemos muchas en común, otras diferentes y evidentemente a las dos nos gusta la política.

¿Podemos apoyaría un gobierno de PSOE y Cs para echar al PP?

Lo veremos en función del programa.Estos años hemos visto que cuando se abría una posibilidad de cerrar una investidura donde Cs proponía un programa con el PSOE con elementos tan negativos como el contrato único no lo hicimos, aguantamos e hicimos una moción de censura que nos permitió echar al gobierno de Rajoy.

¿Ve a Errejón más abierto a pactar con Cs en este escenario?

Prácticamente lo dijo en la pasada investidura [de Pedro Sánchez, en 2016] y no me extraña que pueda plantear esa propuesta de cara a la Comunidad.

¿Qué pronóstico hace sobre Vox?

Es una escisión del PP pero se ha transformado. Es un partido realmente peligroso, pero también lo es el sometimiento del PP a las iniciativas y el discurso de Vox, que pueden generar problemas muy serios a los madrileños. Yo estoy preocupada con los llamamientos a racismo y la xenofobia.

¿Cuenta con que entren en la Asamblea?

No me extrañaría, es algo que estamos temiendo muchísimos. Tenemos que hacer lo posible para que no entren, pero está la amenaza.

Ayuntamiento de Madrid

¿No habrá candidatura de Podemos al Ayuntamiento o puede haber sorpresa?

Nunca debería haber pasado que Manuela Carmena prescindiera de Ahora Madrid, sus actores son fundamentales. Pero ya que ha pasado, lo importante es que no vuelva el PP a gobernar ni Cs y saludaré todas las candidaturas que haya en el caso de que se confirmen.

¿Pero Podemos trabaja en la configuración de una candidatura alternativa?

A día de hoy, no.