La Junta Electoral Central (JEC) ha desestimado los recursos que PP y Ciudadanos presentaron hace unos días para intentar suspender las ruedas de prensa del Consejo de Ministros de los viernes hasta el 28 de abril con el argumento de que son "electoralistas".

El máximo órgano electoral ha explicado en dos resoluciones que el Gobierno no ha llevado a cabo "ninguna conducta prohibida" por la Ley Electoral. Asimismo, añade que no puede prohibir futuras convocatorias, ya que estas tienen un "carácter meramente hipotético"; en cuanto a las ruedas de prensa ya celebradas, asevera que no son susceptibles de incurrir en vulneración de la prohibición de hacer propaganda institucional.

La Junta no ve necesario "advertir al Gobierno" sobre que tiene que cumplir la ley y, además, responde al PP que en su reclamación ha incluido una rueda de prensa "anterior a la convocatoria electoral" y otra "en la que no se contiene ninguna alusión a las realizaciones o a los logros obtenidos por el Gobierno". Contra esta resolución cabe recurso en los dos próximos meses ante el Tribunal Supremo, aunque Cs ha avanzado que no lo presentará.

Los 'viernes sociales'

El PP reclamaba a la JEC suspender durante todo el proceso electoral las ruedas de prensa, así como la publicidad y divulgación de cuantas medidas "de marcado contenido político y social" aprobara el Gabinete. La Junta ha decidido desestimar esta pretensión porque en la demanda del PP "no se pone de relieve que se haya producido ninguna conducta prohibida por los apartados 2 y 3 del artículo 50 de la LOREG".



Señalan ambos artículos que desde la convocatoria de elecciones está prohibida "cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos" así como "realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos".



La demanda del PP hacía referencia a la comparecencia del 15 de febrero en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la convocatoria de elecciones anticipadas, a la rueda del viernes 1 de marzo anterior a la convocatoria de elecciones, y a otras declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para anunciar decretos leyes de contenido social.



La JEC afirma no haber visto "ninguna alusión a las realizaciones o los logros obtenidos por el Gobierno". Pero también sustentaba el PP su requerimiento en "futuras ruedas de prensa" sobre las que la JEC advierte de que "por su carácter meramente hipotético no resulta posible" que pueda "adoptar ninguna decisión al respecto".



Por su parte, la demanda de Ciudadanos pretendía que la Junta Electoral recordara al Gobierno "la obligación de no hacer declaraciones que contengan alusiones a las realizaciones o logros obtenidos" en las explicaciones de los acuerdos del Consejo de Ministros, y que les advirtiera además "de las consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento".



En este caso, contesta al partido naranja con el mismo argumento de que no ha detectado "ninguna conducta prohibida" en la LOREG, además de subrayar que no tiene por qué advertir al Gobierno de que tiene que cumplir esta normativa