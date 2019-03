La Fundación Secretariado Gitano ha celebrado este lunes en València la jornada 'Mil motivos para conocer a las mujeres gitanas, mil motivos para defender los derechos de todas las mujeres', en la que han participado la directora de la Fundación en la Comunitat, Lola Fernández Rodríguez; la coordinadora de la entidad en València, Sefa Moreno Fernández; la concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas, Isabel Lozano; la directora general de Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, María Such; el secretario autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de la Igualdad, Alberto Ibáñez; y el subdelegado del Gobierno en València, José Roberto González Cachorro, ha informado la entidad en un comunicado.

Esta es una jornada en defensa de la igualdad de oportunidades de las mujeres gitanas, con el fin de plantear reflexiones en torno a la situación de las mujeres gitanas en "ámbitos esenciales para la igualdad real", como la educación, el empleo, la conciliación y la participación social, entre otras.

La Fundación Secretariado Gitano ha resaltado que a los problemas generales que plantea el movimiento feminista, como los roles de género, las dificultades para la conciliación laboral o la responsbailidad casi exclusiva de las tareas de cuidados, se suma el hecho de ser gitanas, por lo que sufren "múltiple discriminación".

"No hablamos de romper el techo de cristal porque antes debemos despegarnos del suelo que nos atrapa. Los estereotipos hacia nuestra minoría no cesan, y no vamos a dejar de exigir que se acabe con ellos para avanzar en igualdad", ha aseverado.

En este contexto, ha instado a crear una legislación específica que impulse la igualdad real y contemple la especificidad de las mujeres gitanas y garantice la igualdad de oportunidades. "Queremos una participación activa en nuestra sociedad, en todos los espacios reivindicamos el sitio que merecemos", ha reclamado.