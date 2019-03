La dirección del PSOE ha defendido que la participación de Begoña Gómez, mujer del presidente Pedro Sánchez, en la manifestación del 8M en Madrid junto a las ministras del Gobierno fue "a título personal" y que su grito de "¿dónde están? ¡No se ven, las banderas del PP!" respondía a una "obviedad".

"Decir que no se ven las banderas del PP es una obviedad, porque ni estaban ni se les esperaba", ha justificado el secretario de Organización, José Luis Ábalos, en respuesta a las críticas de la portavoz parlamentaria del PP, Dolors Monserrat.

Ábalos ha sostenido, en una rueda de prensa en Ferraz, que Begoña Gómez no se encontraba junto a las ministras en esa manifestación como esposa del presidente, porque eso supondría "degradar" su libertad. "Me parece que es degradar mucho la libertad de las personas llevar el título de señora de, esposa de o mujer de, justamente en una manifestación feminista en la que de lo que se trata es de no ser dependiente de nadie", ha argumentado.

Tras criticar que el PP no asista como partido a las manifestaciones del 8 de marzo ni tampoco a las del 1 de mayo, Día del Trabajo, Ábalos ha advertido de que "o se es feminista o se es cómplice del machismo, no existen términos medios".

Ha destacado también que la presencia masiva de chicas jóvenes, incluso muy jóvenes, en las movilizaciones demuestran que el "éxito de 8M del año pasado no ha perdido un ápice de fuerza" y se ha mostrado preocupado por que haya partidos que "compren el relato de la ultraderecha, que pone en peligro consensos que creíamos superados, como el de la violencia de género".