El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTyBG), el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia, ha resuelto que el Gobierno debe informar del número de veces que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha usado el helicóptero presidencial.

La resolución del Consejo es consecuencia de una solicitud de acceso a la información pública en la que Servimedia solicitó a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno y al Ministerio de Defensa conocer el número de ocasiones en las que Sánchez y los anteriores presidentes españoles habían volado en el 'Super Puma' o en otro helicóptero del Ejército del Aire utilizados para desplazamientos y traslados oficiales.

El Gobierno denegó la solicitud amparándose en un acuerdo del Consejo de Ministros de 1986 para considerar la información como un secreto oficial. Este acuerdo es el mismo que ya ha utilizado en otras ocasiones para no facilitar el gasto en viajes de Sánchez, como en el caso del Festival Internacional de Benicàssim (FIB).

Moncloa también se ampara en un acuerdo del Consejo de Ministros, durante el mandato de Felipe González, para hacer esa consideración. Ese acuerdo reconoce como información clasificada "tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma".

A causa de este acuerdo y de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 entiende que no debe informar de nada más allá de lo que consta en la agenda del presidente del Gobierno. El Consejo de Transparencia, en cambio, ha resuelto, tras la reclamación presentada por Servimedia, que en la respuesta de Moncloa "resalta la falta de coherencia", ya que a pesar de que considera información clasificada el número de veces que Sánchez ha usado el helicóptero presidencial, sí facilita los datos sobre los expresidentes José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Servimedia había solicitado estos datos de todos los presidentes desde la transición democrática, pero el Gobierno no aporta tampoco información sobre Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo sin explicar el motivo.

Por ello, el Consejo ha dado de plazo al Gobierno hasta el próximo 18 de marzo para que facilite la información que había solicitado: el número de vuelos en helicóptero presidencial realizados por Pedro Sánchez desde su nombramiento el 2 de junio de 2018 hasta el 15 de octubre del mismo año (fecha en la que esta agencia solicitó la información), el número de vuelos, desglosado por meses, realizados en el 'Super Puma' u otro helicóptero oficial que hicieron los anteriores presidentes del Gobierno de España y el gasto que supusieron cada uno de estos vuelos.

El CTyBG, además, destaca en su resolución que la información sobre el número de veces que Sánchez ha usado el 'Super Puma' "no implica ningún perjuicio a la seguridad del Estado o a la integridad de la autoridad que se desplaza, teniendo en cuenta que se trata de hechos ya acaecidos" y "que no procede la aplicación de ningún límite al acceso a esta información". Por tanto, el Consejo vuelve a desmontar la interpretación que hace el Gobierno de la legislación para no falicitar información.

Vuelos de Rajoy, Zapatero y Aznar

A pesar de que el Gobierno no aporta información sobre el número de ocasiones en las que Sánchez ha usado el 'Super Puma', sí facilita esos datos en el caso de los expresidentes Rajoy, Zapatero y Aznar. Rajoy no utilizó nunca el helicóptero, algo que ya era conocido porque le tenía fobia después de haber sufrido un accidente con uno hace unos años.

De todos modos, Moncloa aclara que Soraya Sáenz de Santamaría, como vicepresidenta del Gobierno, utilizó este servicio "de forma esporádica". Además, el Gobierno asegura que Aznar realizó 453 vuelos durante su mandato y Rodríguez Zapatero, 575. Los datos, aun así, no son nuevos. El Gobierno ya los había utilizado el pasado mes de octubre para responder a una pregunta parlamentaria del diputado del PP Carlos Floriano.

Al no facilitar la información que afecta a Pedro Sánchez no es posible confirmar o desmentir las informaciones que apuntan que el actual presidente está usando mucho más el helicóptero que sus antecesores.