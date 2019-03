Las estafas a ancianos se han disparado: han aumentado un 40% en el último año. Un ejemplo es la del falso abogado: llama un falso letrado y pide dinero a un anciano para liberar a su hijo, detenido en la Comisaría.

"Te cogen nerviosa y no sabes si es verdad o no", dice una de las víctimas. Pero no es la única estafa: los Mossos alertan de otras, como la del falso revisor de gas. "Con maniobras de distracción aprovechan para el hurto de objetos en el domicilio", explica un portavoz del cuerpo.

Los Mossos recomiendan a los mayores no abrir la puerta a desconocidos y desconfiar de las llamadas sospechosas.