Miles de mujeres y hombres recorren desde las 18.00 de esta tarde las principales vías de la capital valenciana y abarrotan la calle Colón y la calle Xàtiva. La marcha continuará hasta las Torres de Serranos.

Entre los cánticos que se han podido escuchar en la marcha se encuentran "No es no, lo demás es violación", "Sola, borracha, quiero llegar a casa", "Els carrers seran sempre nostres".

Las manifestantes llevan multitud de carteles con consignas feministas como "El patriarcado nos da patriarcadas", "Girls just wanna have fun-damental rights" (en referencia a la canción de Cyndi Lauper) y "Lo contrario al feminismo es ignorancia".

El manifiesto de la Comisión 8 de marzo, con el título 'Frente a la barbarie, lucha feminista', denuncia que los trabajos de cuidados están "invisibilizados y despreciados" y los quieren poner "en el centro" de la sociedad, además de exigir "corresponsabilidad en el hogar y los plenos derechos de ciudadanía, el derecho a cuidar y ser cuidadas".

En la misma línea, rechaza las condiciones de "explotación y esclavitud" de las mujeres y defiende construir estrategias de consumo alternativas, que ayuden a crear "un mundo social y laboralmente más justo, más respetuoso con el medio ambiente y con la vida de las personas".

En este contexto, subraya las discriminaciones y violencias en el trabajo y denuncia que ser mujer es "la principal causa de pobreza"; la violencia patriarcal, mientras que la ley de extranjería, que es "racismo institucional". "A los que protagonizan esta ola reaccionaria y patriarcal, las mujeres respondemos con este tsunami feminista. ¡Ni un paso atrás en nuestros derechos!".

PRESENCIA DE POLÍTICOS

En la manifestación participan diversos representantes políticos, entre ellos, casi todo el Consell; el alcalde, Joan Ribó, y representantes de partidos como Ciudadanos, Compromís, PSPV-PSOE, EUPV y Podemos.

Tras la pancarta del Gobierno valenciano con el lema 'Vull ser com', el 'president' y la vicepresidenta, Ximo Puig y Mónica Oltra, han coincidido en que "el que no está" en la manifestación "se lo está perdiendo" y "tiene un grave problema". Puig ha defendido que es un día para "decir bien fuerte que no queremos un mundo desigual: Estamos aquí juntas y juntos para decir bien fuerte que la desigualdad afecta al corazón de la democracia".

Bajo el mismo prisma, Oltra ha destacado el 8 de Marzo de 2019 para reivindicar "un mundo igualitario, un mundo donde hombres y mujeres vivamos en relación de igualdad, tanto en el ámbito público como privado". "Queremos relaciones igualitarias a todos los niveles", ha enfatizado, y ha hecho hincapié en que "no hay ni una sola razón para no estar aquí: Las mujeres hemos dicho que sin nosotras el mundo se para".

