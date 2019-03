La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha recalcado este jueves que las mujeres sufren más las consecuencias negativas del cambio climático que los hombres, con lo que abogó por "darle la vuelta" a esta situación para evitar que se vean expuestas a una "mayor injusticia climática".

Así lo indicó Ribera al inaugurar la jornada Diálogo sobre justicia climática, celebrada este jueves en la sede de la Fundación Abertis, en Madrid, que abrió el director de esta entidad, Sergi Loughney, y concluyó con un debate entre la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y Mary Robinson, expresidenta de Irlanda y ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En víspera del Día Internacional de la Mujer, Ribera indicó que las mujeres están "particularmente involucradas en la generación de alimentos, en el soporte de la vida familiar y particularmente afectadas también por lo que esto significa cuando cruzamos la variable del clima".

"Los datos de la ciencia muestran que son en sí mismo un género más expuesto que el de sus compañeros hombres a los efectos negativos del cambio climático", apuntó, antes de añadir: "Todo esto necesita darse la vuelta integrando esa referencia del clima en cada una de nuestras políticas". Ribera comentó que la transición hacia un modelo económico menos contaminante requiere de "alterar esa injusticia climática hacia una mayor justicia climática".

El cambio climático y el papel de la mujer

Por otro lado, Carmen Calvo indicó, sobre el cambio climático, que "la amenaza es cierta" y supone un reto que debe afrontarse de forma coordinada porque "nos va la vida" y la sostenibilidad del planeta, ante lo cual recalcó que el Gobierno está concernido por este asunto porque España es un país que previsiblemente sufrirá más efectos climáticos y apuntó que las mujeres deben desempeñar un papel fundamental en este ámbito.

En este sentido, señaló que las mujeres en el mundo tienen más dificultades para acceder al desarrollo, especialmente en los países más pobres. "El progreso no es un concepto puramente lineal de crecimiento, se va a llenar de otros conceptos humanistas", apostilló. Calvo también dedicó unas palabras a los jóvenes y destacó que "gente muy joven de 14 y 15 años esté alzando la voz" sobre el cambio climático.

Por otra parte, Mary Robinson definió el cambio climático como "una amenaza existencial" ante la cual "los gobiernos no están haciendo lo que deben". "Tengo seis nietos. Mis nietos tendrán entre 30 y 40 años en 2050, todos tienen derecho a vivir y no puedo como abuela garantizarles ningún derecho. No quiero ser alarmista, de hecho estoy esperanzada. Los jóvenes están asumiendo el liderazgo y las tecnologías limpias se están abaratando mucho", dijo.

Robinson comentó que el cambio climático afecta tanto a países ricos como pobres y puso el ejemplo de dos mujeres: una que lo perdió todo tras el paso del huracán 'Katrina' en Estados Unidos en 2005 y formó un grupo femenino para combatir los efectos de ese fenómeno, y una científica de Alaska que ayudaba a pueblos que habían tenido que desplazarse por motivos climáticos.

Los jóvenes alzan la voz por el clima

Por último, Luisa Ripoll, de Juventudes por el Clima y estudiante de la Universidad Politécnica de Madrid, recordó que "no hace mucho" que la estudiante sueca Greta Thunderg, de 16 años, comenzó los viernes a hacer huelga escolar por el cambio climático y ha "empujado" a miles de jóvenes a "seguir sus pasos" con movilizaciones masivas en Bélgica y París que se han extendido a 59 países, como Colombia, Uganda, Perú, Canadá, Japón y Malasia.

"No podemos conformarnos con la teoría, hace falta acción. El clima ha cambiado drásticamente en el último siglo, pero las políticas no han cambiado tanto. Por eso, desde nuestro movimiento Viernes por el futuro (Friday for future) exigimos a gobiernos empresas acciones medioambientales urgentes porque la acción individual es necesaria, pero no es suficiente", comentó.

Ripoll comentó que "la transición ecológica no es un camino fácil", pero añadió: "Hay que entender la urgencia de la situación en la que nos hallamos. No hay alternativa, sin planeta no hay futuro, y yo quiero un futuro para mí, para mis hijos y para mis nietos".