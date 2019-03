La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha tildado de "error colectivo" el polémico cartel con el que la formación anunció el regreso al trabajo de Pablo Iglesias tras su baja de paternidad y que después retiró.



Montero ha explicado en La Sexta que el secretario general no conocía el cartel, pero que eso "da igual", ya que tiene que "asumir la responsabilidad" como dirigente, "y no está bien decir es que la responsabilidad la ha tenido mi equipo".



Asegura que no se siguió "el protocolo de feminismo" que hay en el partido para este tipo de acciones, pero que la única intención de la formación era dar la "noticia". "No queríamos que se armase esto", ha añadido.



Cree que con decir que no se siente identificado, Iglesias ha sido lo "suficientemente explícito" y que lo único que va a hacer es "incorporarse al trabajo como hacen muchas mujeres a lo largo de la vida".



Podemos retiró el miércoles de sus redes sociales un cartel que, con el título "Vuelve" y las letras "el" resaltadas, anunciaba, a dos días del 8-M, un mítin de Iglesias para el próximo 23 de marzo en Madrid.