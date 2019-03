Oltra no cree que se 'valencianicen' unas elecciones si coinciden con generales TWITTER MÓNICA OLTRA

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, no cree que se vayan a "valencianizar" unas elecciones como las autonómicas en la Comunitat "haciéndolas coincidir con las generales el 28 de abril y con un debate nacional que en este momento es bastante tóxico, agresivo y de tirarse a la cabeza muchas veces consignas falsas".

Así lo ha considerado la también coportavoz de Compromís y candidata de la coalición valencianista a la Generalitat en una entrevista en los Desayunos de TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntada por si cree que la decisión del jefe del Consell, Ximo Puig, de adelantar los comicios autonómicas al 28 de abril, en coincidencia con las elecciones generales, visibilizará a los valencianos o, por el contrario, es "electoralista"

Al respecto, ha señalado que esta cuestión "ya es pasado" y finalmente las elecciones serán el 28 de abril, aunque ha puntualizado: "Es obvio que no vamos a valencianizar unas elecciones haciéndolas coincidir con las generales en un debate nacional que en este momento, a mi juicio, es bastante tóxico, agresivo y de tirarse a la cabeza muchas veces consignas falsas. Por lo tanto, nosotros desde Compromís vamos a seguir hablando de la vida cotidiana de la gente real".

Preguntada por la reedición del Botànic, Oltra ha remarcado que la coalición ha sido "un socio leal" y lo seguirá siendo porque el Botànic se representa en las "5.746 decisiones" que se han tomado "en favor de los valencianos y que se ha tomado por unanimidad" y que, según ha destacado, han permitido "mejorar la vida de la gente" y ha puesto como ejemplo algunas medidas puestas en marcha como la eliminación del copago farmacéutico o la gratuidad de los libros de texto.

"Nosotros obviamente desde Compromís queremos liderar ese gobierno y que los ciudadanos nos den la confianza para otro gobierno que represente el cambio de 2015 que echó la corrupción, el mal gobierno, el despilfarro y que revirtió los recortes sociales y civiles impuestos desde la mayoría absoluta del PP", ha enfatizado para señalar que espera que todo eso sea refrendado en las urnas pero "con Compromís al frente".

Insistida por si Compromís se siente "cómodo" con la política de bloques, Oltra ha admitido que a ella "la política de confrontación" no le gusta ni tampoco la de bloques. "Las derechas han decidido ir en bloques porque Cs se hace fotos con Vox y el PP anima a pactar con Vox porque supongo que saben que se van a desangrar. Yo creo en la política que pone la palabra encima de la mesa, que escucha al otro y que intenta llegar a acuerdos", ha apuntado.

En este sentido, ha destacado que de los seis proyectos de ley que su Conselleria ha llevado a Les Corts, cinco de ellos se han aprobado sin ningún voto en contra y sólo la última norma contó con el voto en contra del PP y la abstención de Cs "porque desde Madrid les dijeron que no podían votar con proyectos del Botànic aunque fuera buenos". "Desde Cs y PP me reconocieron que era buenos pero no podían votarlo", ha indicado.

"COMPROMÍS NO RECIBE ÓRDENES DE MADRID"

De este modo, ha remarcado que Compromís "no recibe órdenes de Madrid" -en el caso del PSOE de Ferraz y del PP de Génova, ha detallado-, ni tampoco desde Barcelona "por lo que representa Albert Rivera". "Nosotros representamos los intereses de los valencianos", ha subrayado.

Respecto a las encuestas que apuntan a la pérdida del gobierno valenciano, Oltra ha indicado que los sondeos nunca son buenos para la coalición ya que en 2015 les daban entre siete y nueve diputados en Les Corts y sacaron 19.

A su juicio, las encuestas de intención de voto "cada vez quieren describir menos la realidad y crean una realidad paralela", mientras que los sondeos en los que se pregunta a la gente por medidas concretas "todos son muy buenos y muestran un grado de satisfacción muy superior con la política valenciana que con la del Estado". "Y con eso es con lo que nos tenemos que quedar", ha indicado.

"EL CASTELLANO NO ESTÁ EN PELIGRO"

Insistida por las afirmaciones de la líder del PPCV, Isabel Bonig, en relación a que el castellano está en peligro en la Comunitat, Oltra ha negado este extremo. "Quien pretende liderar un proyecto político no debería de tener ese desconocimiento ni falsear la realidad para describir un panorama que no existe", ha subrayado para remarcar que a cualquier que se le diga que el castellano está en peligro en la Comunitat "directamente se reirá porque eso es irrisorio y ridículo".

"Aquí no hay requisito lingüístico ni en la Sanidad ni en un ningún sitio que mandate saber valenciano para entrar en la función pública, algo que a mí me parece cuestionable porque los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos en la lengua cooficial que elijan y los poderes públicos tienen que garantizar ese derecho", ha defendido.

En cualquier caso, ha remarcado que el castellano "no está en peligro, ni faltan médicos porque se les exija hablar valenciano". En todo caso, ha puntualizado hay falta médicos en toda España y es "por otras razones", ha zanjado.