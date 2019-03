Miembros de diversas agrupaciones de familiares de fusilados durante la Guerra Civil y el franquismo en Paterna (Valencia) se han constituido como federación de asociaciones con tal de acelerar las exhumaciones ya que la mayoría de los parientes o los hijos de las víctimas tienen entre 80 y 90 años, por lo que "no pueden esperar cinco más" para llevar a cabo estos trabajos.

De esta forma, pretenden "darles dignidad" y que la Justicia llegue a los vivos, "a quienes les conocieron y se sentaron en sus rodillas" puesto que "la única ilusión que tienen es poder llevarse los cuerpos y enterrar dignamente a sus padres". La iniciativa "no solo atañe a las 25 fosas de Paterna, sino a las más de 400 que hay en la Comunidad Valenciana".

Así lo han explicado este miércoles en atención a los medios la presidenta de la nueva federación, Amparo Belmonte, y el coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, Matías Alonso.Bajo el nombre de Plataforma de Agrupaciones de Familiares de Víctimas del Franquismo del Cementerio de Paterna, sus promotores han presentado este miércoles en la Conselleria de Justicia su solicitud de inscripción para la federación con el fin de "dar un paso más para aunar esfuerzos" y establecerse como "una cara visible ante la administración", según explica su presidenta.

"Entre los familiares hay personas jóvenes, pero hay otras que puede que ya no vean acabar 2019. La angustia para el grupo es esa, que la justicia se tiene que hacer al vivo, a quienes les conocieron y se sentaron en sus rodillas. Es muy amargo cada vez que te enteras de que van desapareciendo unas u otras personas", relata Matías Alonso.

Solo en Paterna se ha cifrado en 2.338 víctimas, por lo que según Alonso, "en teoría" la iniciativa afectaría "a más de 2000 familias", que espera que "en la práctica se vayan agrupando sin distinción de ideologías ni de ideas", ya que insiste en que "el único objetivo, por encima de otras visiones políticas, es acabar bien los procesos de exhumación que se iniciaron y los que están por iniciar".

"Llevamos varios años trabajando juntos bajo la forma de crear una asociación por cada fosa. De este modo, la administración nos ha tratado como si fuéramos islas y entre nosotros nos ayudábamos", explica Belmonte, quien recuerda que "ni la Generalitat ni el Estado" les ha dado ninguna ayuda hasta ahora, pero que están "muy agradecidos" a las subvenciones de la Diputación de Valencia.

Alonso ha insistido en que las exhumaciones "requieren inversiones muy fuertes y eso atañe directamente a los poderes del Estado". En esta línea, piden "que desaparezca la liturgia de ir pidiendo subvenciones" y ha señalado que, pese a que las primeras exhumaciones se realizaron gracias a este mecanismo, "lo que falta por hacer lo tendría que asumir la propia Generalitat o el Estado".

El coordinador del GPRMH ha recordado que, solo en Paterna "hay 2.338 víctimas" y 25 fosas identificadas, de las que "diez están en proceso de exhumación". Algunas como la 226 o la 114 calculan que contienen hasta 250 o 196 asesinados respectivamente.

A preguntas sobre el anuncio de la semana pasada de la Diputación de que no se darían subvenciones para abrir nuevas fosas, pero sí para las empezadas, Belmonte ha expresado que "había una preocupación porque nada se quedara a medias" mientras que Alonso ha insistido en que no pueden "asumir tranquilos que no se inicien más exhumaciones durante todo 2019 y parte de 2020" y se ha preguntado "qué pasa con aquellas que no han iniciado una petición formalmente porque no hay convocatorias".

El coordinador del grupo también ha valorado positivamente el anuncio del Ministerio de Justicia para crear un "censo de víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo" y ha señalado que "para poder hacer justicia a estos familiares tenemos que saber donde están las víctimas y quiénes son. Hasta ahora, en España nadie se ha preocupado de acabar ese censo".

Alonso también ha recordado que en la Comunitat Valenciana esa tarea "está casi hecha gracias a Vicent Gabarda, que en los 80 hizo el primer censo de las víctimas tanto de un lado como de otro", y señala que desde la asociación no han "conocido nuevas víctimas que no estuvieran contempladas".