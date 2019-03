El PSOE tiene prácticamente cerradas las listas con las que concurrirán a las elecciones generales del próximo 28 de abril. Una lista electoral que se dará a conocer el 15 de marzo.

Pedro Sánchez, que dio orden de colocar a todos los ministros que quisieran concurrir a las elecciones, ha tenido verdaderos quebraderos de cabeza para llevar a cabo una lista electoral que se hará oficial el 15 de marzo.

Los que han dicho que sí

Carmen Calvo

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad —una de las personas más cercanas a Pedro Sánchez— irá, finalmente, como número dos de la lista del PSOE al Congreso por Madrid, que encabezará Sánchez.

Margarita Robles

Aunque en un primer momento Margarita Robles iba a la lista electoral como número dos de Pedro Sánchez, la cercanía de Carmen Calvo al presidente y las constantes dudas de Robles por el adelanto de las elecciones generales provocaron que fuera colocada como cabeza de lista por León. Sin embargo, ante las reticencias de los leoneses por su designación, Margarita Robles encabezará, finalmente, la lista por Ávila, donde en principio iba a concurrir Fernando Grande-Marlaska.

Luis Planas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación encabezaría la lista por Córdoba, plaza que queda vacante tras la recolocación de Carmen Calvo en el la segunda posición por Madrid. Planas asegura que, en su condición de militante del PSOE, está al "servicio" de su partido pero que antes deben hablar los militantes.

José Luis Ábalos

El secretario de Organización y ministro de Fomento, irá como cabeza de lista por Valencia, donde sustituirá a la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, que probablemente concurra como número dos de esta lista. Ábalos fue uno de los principales soportes de Sánchez en las primarias que disputó contra Susana Díaz.

Meritxell Batet

La titular de Política Territorial y Función Pública encabeza la lista de Barcelona, donde está recogiendo los avales que le exige el PSC. Batet es una de las personas más próximas a Sánchez y es la personas responsable de las conversaciones con la Generalitat catalana en la crisis soberanistas en la región.

María Jesús Montero

La ministra de Hacienda concurriría como número uno por Sevilla, sustituyendo a Antonio Pradas, fiel a Susana Díaz. En el PSOE de Andalucía los ministros siempre han encabezado las listas y ahora tendrán que negociar con la Ejecutiva Nacional para que el 'sanchismo' no ocupe todos los primeros puestos de la lista.

Isabel Celaá

Portavoz del Ejecutivo y responsable de Educación, irá como cabeza de lista por Álava, desplazando a Javier Lasarte, que no quería repetir tras ser diputado en las últimas tres legislaturas.

Dolores Delgado

La ministra de Justicia ha confirmado su presencia en la lista electoral de Pedro Sánchez. Sin embargo, se desconoce en que lista concurrirá, aunque probablemente esté en la lista por Madrid, cerca de Pedro Sánchez.

Teresa Ribera

La ministra de Transición Ecológica ha mostrado su "disposición" a estar presente en las listas socialistas. La intención que transmiten desde Ferraz es que vaya en la cuarta posición por Madrid. "Manifestar mi voluntad y mi compromiso en las listas al Congreso es una consecuencia lógica de lo que hemos podido hacer hasta ahora", dice Ribero, que es militante socialista pero nunca antes habia sido candidata.



Reyes Maroto

La titular de Industria, Comercio y Turismo, iría en sexta posición en la lista por Madrid, a pesar de que en principio iba como cabeza de lista por Valladolid. Sin embargo, los vaivenes de Margaria Robles ha provocado que Maroto concurra finalmente por la lista de la capital.

Fernando Grande-Marlaska

El ministro de Interior podría concurrir como número uno por Cádiz. Marlaska iba a presentarse como cabeza de lista por Ávila, donde finalmente irá Margarita Robles. Se da la circunstancia de que Cádiz es la provincia por la que ya se presentó en una legislatura el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando era titular de la misma cartera.

Josep Borrell

Josep Borrell, titular de Exteriores y europeista persistente, irá como cabeza de lista del PSOE en las elecciones europeas. Los partidos independetistas celebraron su elección y consideran que con su salida a Bruselas los socialistas "se quitan un peso de encima". Sánchez, en cambio, considera que es un "extraordinario candidato".

Pedro Duque

El último en unirse a la lista electoral de Pedro Sánchez ha sido el titular de Ciencia, Pedro Duque, que finalmente concurrirá como número uno por Alicante, aunque en un primer momento iba a quedarse fuera de la lista. Duque cuenta con un chalé en Xàbia, localidad de donde es su esposa y que visitan periódicamente para descansar.

Los que están en duda

José Guirao

El ministro de Cultura es una posibilidad real para encabezar la lista por Almería, donde podría sustituir a Sonia Ferrer. Guirao entró en el Ejectivo de Sánchez sustituyendo a Máxim Huerta, la primera opción del líder de los socialistas y que sólo duró una semana en el cargo tras descubrirse que evitó el pago de 200.00 euros a Hacienda.

Magdalena Valerio

La titular de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social podría volver a encabezar la lista por Guadalajara, ya que muchas de las agrupaciones han propuesto al actual diputado por esta provincia, Pablo Bellido. Valerio ha sido una persona muy próxima a Sánchez y uno de sus soportes durante la guerra interna que mantuvo con Susana Díaz por el liderazgo del partido.



María Luisa Carcedo

La ministra de Sanidad podría ocupar una de las cuatro plazas para senadores por Asturias. Es la ministra que menos tiempo lleva en el Gobierno. Ocupó su cargo tras la dimisión de Carmen Montón, su predecesora, al descrubrirse que esta había plagiado 19 páginas de su trabajao de fin de master.

Los que no irán en la lista electoral

Nadia Calviño

La ministra de Economía no irá, salvo cambio de última hora, en las listas electorales de Pedro Sánchez. Calviño aseguró en la Cadena Ser que preferiría no concurrir en las elecciones generales, aunque no descartó llevarlo a cabo.