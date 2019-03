Bonig ha señalado mediante un comunicado que "el PPCV está preparado y hay determinadas cosas que cuanto antes mejor". Para Bonig, "Puig ha certificado el fracaso del Titànic". "Cuatro años del gobierno del cambio ha terminado en un adelanto electoral apenas a un mes de las elecciones autonómicas, con una ruptura dentro del propio Consell", ha señalado.

"Aquí no hay ninguna otra razón para el adelanto más que razones puramente partidistas del señor Puig y mucho miedo. Hoy para ser un día histórico que decía el presidente, se le ha notaba nervioso, poco confiado, de un presidente que sabe que sus horas han acabado en el Palau de la Generalitat. He visto alguien mayor y agotado", ha manifestado.

La presidenta del PPCV ha señalado que "lo bueno y positivo es que empieza el cambio, que el PP tiene un proyecto y que vamos a gobernar esta Comunidad". "Que por primera vez en la historia va a haber una mujer presidenta de la Generalitat Valenciana. Una mujer y un partido que va a gobernar para todos los valencianos, con un respeto total y absoluto a todas las personas, a la libertad y a la dignidad. Que vamos a poner a la Comunitat Valenciana donde le corresponde", ha agregado.

Respecto a la campaña, Bonig ha señalado que "otros se dedicarán a pelearse y enfrentarse, que se peleen ellos, nosotros a lo nuestro". "Así que hoy muy contentos porque tenemos los equipos, estamos preparados y contentísimos que los valencianos el día 28 voten el cambio porque ese cambio se va a producir", ha añadido.

"Este adelanto, al PP y a los valencianos les beneficia. Cuanto antes se haga mejor. Lo de la agenda valenciana que se esgrime como principal argumento no vale, porque en ocho meses de gobierno Sánchez no hemos visto ningún avance en los temas valencianos. Hoy el PSOE acaba de unir a Sánchez todo su proyecto. Si los valencianos no quieren que en esta tierra decidan los nacionalistas separatistas ya saben a quién tienen

que votar al PP", ha manifestado.