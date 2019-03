Dincat, que agrupa a unas 300 entidades que defienden los derechos de las personas con discapacidad intelectual de Cataluña, ha presentado una querella contra Arcadi Espada por un delito de odio.

Espada dijo en un programa de televisión que los padres de personas con síndrome de Down deberían asumir "primero la responsabilidad moral de haber traído en esas condiciones un hijo al mundo; dos, la responsabilidad económica de mantener a ese hijo en las condiciones necesarias para la persona y su dignidad", entre otras afirmaciones. El periodista hizo estos comentarios durante su participación en el programa Chester, del presentador Risto Mejide.

En la querella, facilitada este viernes por Dincat en una rueda de prensa en Barcelona, no solo se mencionan estas afirmaciones de Espada en el citado programa, sino también "el abundante historial en la divulgación de sus ideas y convicciones aversivas y discriminatorias respecto a la discapacidad y del síndrome de Down, que viene repitiendo tanto verbalmente como por escrito, sin ningún tipo de complejos".

También se hace referencia en la querella al blog que publica Espada en El Mundo, que recoge comentarios dirigidos a las personas con discapacidad y sus familias "con desprecio, aversión y atentado contra sus derechos fundamentales". "Además, y para más escarnio, el querellado habla desde la más rotunda y plena ignorancia premeditada, pues no tiene ni idea de aquello que afirma", se argumenta en el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción Decano de los de Madrid.

Dincat ha recordado que las personas que tienen síndrome de Down trabajan y cotizan en la Seguridad Social y tienen las mismas enfermedades que cualquier otra persona, como resfriados y gripes, "con lo que el querellado no debe sufrir por la quiebra de la sanidad pública", se indica.

Esta entidad pide, en las diligencias de la querella, que se interrogue a Espada y se tome también testimonio a Risto Mejide.