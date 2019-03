Así lo ha explicado, en declaraciones a Europa Press, una de las integrantes de la Colectiva Artivista, organización encargada de la 'performance', Trini Sánchez, antes de realizar la actuación frente a la Ciudad de la Justicia de València.

Sánchez ha detallado que la 'performance', 'Basta de abusos', trata sobre las violencias machistas, "de diferentes tipos, de diferentes fronteras, no solo lo que ocurre en España, y de otras violencias más típicas de otras épocas".

Respecto a la manifestación de este 8 de marzo, Sánchez ha asegurado que el autobús de HazteOir.org contra el "feminismo radical" y que pide la derogación de las leyes de género, en concreto de la Ley de Violencia de Género de 2004 y de las normas LGTBI autonómicas, además de la irrupción de partidos de extrema derecha como Vox, "da una prioridad, una fuerza y una necesidad".

"Ves que hay gente que se atreve a decir que está contra el feminismo, cuando lo que buscas es igualdad de derechos, salir a la calle tranquilas, lo normal. El feminismo no es algo agresivo, no es feminazi, no es violencia, es en todo caso una defensa ante la violencia que hay a nivel social", ha aseverado.

La activista ha resaltado que es "muy importante" para que haya avance que exista un "enfoque de género en cualquier materia". "Ahora viene un bus a València con un lema que quiere echar por tierra todos los avances, por lo que se lleva peleando y luchando; la ley de género, que es para que no haya muertes. Hay un partido que defiende eso, ha pactado y está en el poder. Es grave, porque hay gente que ha metido la papeleta en una urna pidiendo eso; es grave", ha lamentado Sánchez.

"IR MÁS ALLÁ" DE LA HUELGA

Esta 'performance' y concentración han formado parte de los '8 Dies de Revolta Feminista' organizados por la Assemblea Feminista 8M de València, con los que el movimiento feminista ha dado comienzo a los ocho días consecutivos de acciones previas a la huelga feminista de 24 horas del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

Para "ir más allá" de la huelga, el colectivo inicia una semana de reivindicaciones con la denuncia de las "violencias judiciales patriarcales". Este viernes a las 18 horas continuarán las actividades con la campaña 'Por un activismo feminista seguro' y el informe 'Represión y género' en el Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació de la Universitat de València (UV).

APOYO A KELLYS Y MIGRADAS

Las acciones proseguirán con la II Fira Feminista de València, que estará dedicada a la cultura feminista y la antirrepresión; la mesa redonda 'Cultura i dones, des d'una perspectiva feminista'; una concentración de apoyo a las kellys; una jornada centrada en las migradas y el antirracismo con una concentración para reclamar el cierre del CIE de Zapadores y el fin de estas "cárceles racistas"; y otra dedicada a los cuidados.

Asimismo, habrá una acción para denunciar la explotación de las mujeres del sur global para la producción de textiles; más 'performances'; y, finalmente, la huelga de cuidados, laboral, de consumo y de educación, entre distintas actividades.