Salvador, que ha firmado un protocolo para la promoción de viviendas en régimen de alquiler asequible y social en València, ha hecho estas declaraciones preguntada sobre las declaraciones de este jueves de representantes de la asociación mayoritaria en el sector de alquiler de vehículos con conductor en España, que pidieron un pronunciamiento del CJC y advirtieron de la posibilidad de que la Generalitat se enfrente a indemnizaciones de más de 166 millones de euros a los titulares de estos vehículos en caso de expropiación de las autorizaciones.

El Consell "no va a presentar un decreto con informes desfavorables", ha indicado la conselleria, quien ha explicado que el CJC "no está en el proceso preceptivo de tramitación del decreto, ni de este ni ningún otro" y que, por lo tanto, "no habrá informe del CJC porque no corresponde". Fuentes de la Conselleria de Vivienda han informado de que, si bien los informes del CJC son preceptivos en la tramitación de nuevas leyes, no es así en el caso de los decretos.

Sin embargo, Salvador ha insistido en que sí que contarán con "los informes tanto de la Abogacía como los que sean preceptivos" y en que el decreto tendrá que tener "todos los informes preceptivos favorables a su tramitación".

"En la Ley de la Función Social de la Vivienda entramos en algunos elementos que la Abogacía nos comentó que podían tener riesgo de inconstitucionalidad y por lo tanto los quitamos. La Abogacía nos guiará como nos guía en todo lo que tramita el Consell", ha apuntado, par añadir que en la tramitación del decreto de las VTC no "ninguna excepcionalidad".

Salvador ha admitido que por ahora no existe ningún informe favorable al decreto dado que "en estos momentos se encuentra en el proceso de participación pública. Se ha remitido el borrador del decreto y se están recibiendo alegaciones". El proceso acabará a mitad de marzo y después "se continuará con los informes jurídicos correspondientes", según ha afirmado la consellera.

"Estamos en la tramitación del decreto. Hay un acuerdo en temas que estamos dispuestos a regular, pero por ahora el decreto está en la tramitación oficial y tendré que tener todos los informes preceptivos", ha concluido.