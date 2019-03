El precio de los alquileres que ya estén firmado sólo podrá subir lo que suba el IPC cada año de duración de los contratos, según el real decreto ley que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros que, sin embargo, no establece la creación de un índice de precios para que en casos de subidas abusivas las autoridades públicas puedan actuar limitando los alquileres.

El Gobierno ha aprobado un segundo real decreto ley con medidas sobre vivienda y alquiler después de que el pasado mes de enero Podemos y ERC contribuyeran a que el Congreso rechazara uno previo porque no contemplana ningún instrumento para limitar los precios.

Este segundo tampoco lo hace. Lo que establece es la previsión de crear unos índices de precios de referencia estatales y autonómicos para, en función de ellos, hacer política fiscal, pero sin concretar si de lo que se trataría es de dar incentivos fiscales a los propietarios que renuncien a subir los precios de forma abusiva como ofreció el Ministerio de Fomento y defendía también el PDeCAT, o, a la inversa, fijando recargos para quienes sí lo hagan, como defendía Podemos.

En concreto, el decreto establece que se definirá un "sistema estatal de índices de referencia del alquiler de vivienda" que se utilizará para "hacer un seguimiento del mercado y servir de sorporte, en su caso, de medidas de tipo fiscal" y también las comunidades autónomas podrán definir su propio índice.

No obstante, puntualiza que "estos índices ni lo que las comunidades o ayuntamientos puedan regular o desarrollar a partir de ellos, en ningún caso habilita a esas adminstraciones al establecimiento de sistemas de regulación de precios de alquiler".

En todo caso, la formación morada ya ha garantizado su apoya a un real decreto ley que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, advirtió de que no se aprobaría si no contaba previamente con una mayoría en el Congreso.

A partir de ahora, los contratos de alquiler pasarán de tener una duración de tres años a una de cinco o de siete, en el caso de que el propietario sea una persona jurídica.

Como no hay un límite de precios, sigue sin poder evitarse alquileres muy elevados, pero los contratos que ya estén firmados y negociados con una determinada cuantía no podrán subir cada año de duración más que el IPC. Incluidos los que no estén inscritos en el Registro de la Propiedad, lo que alude directamente a los fondos buitre, que en la actualidad firman contratos con incrementos de precios escalonados.