Interviene ahora Josep Borrell para explicar el III Plan África y las medidas de contingencia en caso de un 'brexit' sin acuerdo. Sobre este último decreto, el ministro espera "que no tenga que utilizarse". Cree, no obstante, que "la única opción que les queda" ahora a los británicos es una prórroga. Las medidas son unilaterales (si no, sería un tratado internacional), pero el Gobierno espera que Reino Unido haga lo propio.