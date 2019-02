El Gobierno desvelará este viernes si finalmente aprueba por decreto, al menos en el Consejo de Ministros previsto para hoy, la ampliación de la baja de paternidad de cinco a ocho semanas y si da luz verde a un segundo real decreto ley de vivienda con medidas para para tratar de controlar la subida indiscriminada de los precios del alquiler.

Estas dos incógnitas rodean a un Consejo de Ministros que probará cuatro reales decretos ley, entre los que figuran uno con medidas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Es aquí donde podría incluirse la ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas, algo que fuentes del Gobierno han rehusado concretar.

Por otra parte, a última hora de este jueves también se mantenía la incógnita sobre si el Consejo de Ministros aprobará finalmente este viernes un segundo real decreto de vivienda y alquiler que a media tarde aparecía en la agenda de la reunión del Gobierno pero se cayó de ella horas más tarde. Fuentes de la negociación confiaban que así sea porque horas antes quedaban "flecos".

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, había advertido de que no lo llevará al Congreso a menos de que tenga una mayoría garantizada para su convalidación para evitar lo que sucedió en enero, cuando el Congreso, con Podemos y ERC a la cabeza, tumbó en enero uno previo porque no incluía instrumentos para regular los precios.

Tampoco lo incluye ahora, pero este jueves el diputado de Podemos, Rafael Mayoral, confirmó el respaldo de su grupo, a pesar de que faltaban medidas para "pinchar la burbuja del alquiler", dijo.

Decreto del alquiler

Según un borrador, el decreto apuntaría a la posibilidad de crear índices de referencia de precios estatales y autonómicos para, en función de ellos, hacer "política fiscal" pero si precisar de qué manera. Dos de las opciones sobre la mesa eran dar incentivos fiscales a los propietarios para que no hagan subidas abusivas del alquiler o hacer recargos para quienes sí lo hagan. La primera posibilidad le gustaba a Podemos y la segunda, al PDeCAT. En todo caso, no está previsto que el decreto concrete.

Lo que sí mantendría el decreto es una medida ya presente en el anterior para ampliar la duración de los contratos de alquiler de tres años a cinco o a siete si el propietario es persona jurídica. También lo que Podemos y Fomento pactaron esta semana, que a lo largo de la vida del contrato la renta sólo pueda subir lo que suba el IPC.

En el caso de la compra de un edificio con inquilinos, deberá respetarse la duración de los contratos, cinco o siete años, también en los casos en que no estén inscritos en el Registro de la Propiedad, una medida que alude a los fondos buitre.



El preaviso se alarga con respecto al primer decreto, de un mes a cuatro para inquilinos y de uno a dos meses para propiedad.



Igualdad laboral



Una semana antes de que el 8 de marzo vuelva a celebrarse el Día Internacional de la Mujer y de la segunda huelga feminista que está convocada en España, el Gobierno dará luz verde a un decreto de igualdad laboral en el que ha cobrado especial protagonismo la posibilidad de que incluya la ampliación del permiso de paternidad.

Este jueves fuentes del Gobierno han rechazado comentar el contenido concreto del decreto, pero según figuraba en un borrador previo podría contemplar que en 2019 las bajas de paternidad pasen de cinco a ocho semanas, que se incrementen a 12 semanas en 2020 y se equiparen a las 16 semanas de la baja de maternidad en 2021.

Esta medida contribuiría a que grupos como Unidos Podemos apoyen en el Congreso un real decreto que, por el contrario, ha contado con las reticencias de las organizaciones empresariales. No obstante, la formación de Pablo Iglesias aún no ha confirmado su apoyo. Su portavoz en el Congreso, Irene Montero, afirmaba esta semana que primero quieren estudiar el contenido concreto y recordaba que la propuesta de Podemos es un régimen de permisos de paternidad y maternidad que sean iguales, no simultáneos y remunerados al 100%.

Medidas ante un 'brexit' duro

Asimismo, el Gobierno dará luz verde al decreto que crea el estatuto de Personal Investigador predoctoral en formación y un Observatorio de la Salud de la Mujer.

Tal y como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta semana en el Congreso, el Consejo de Ministros aprobará este viernes un real decreto ley con medidas de contigencia ante la posibilidad de que la salida del Reino Unido de la UE, el 'brexit', se produzca de forma abrupta y sin acuerdo.

Según explicó, incluye un acuerdo previo entre España y Reino Unido para que los nacionales británicos residentes en España puedan votar en las elecciones municipales y viceversa, así como una "línea especial de ayudas" para asociaciones de exportación e importación españolas que resulten afectadas por un 'brexit' sin acuerdo.

También prevé una oferta de empleo público de 1.735 efectivos, 875 para empleados públicos de la Administración General del Estado y los otros 860 en empresas públicas, particularmente AENA y Puertos del Estado.

Reforma laboral y fondos para las comunidades

La aprobación de estos dos decretos da muestra de que el Gobierno está dispuesto a seguir trabajando "hasta el último minuto", aunque las elecciones generales estén previstas para el 28 de abril y, en consecuencia, el Parlamento quedará disuelto 54 días antes, el próximo martes, 5 de marzo, cuando acabará la legislatura.

A partir de este momento empezará a funcionar la Diputación Permanente del Congreso, habilitada para aprobar reales decretos ley como los dos que tiene previsto aprobar el Congreso este viernes y otros que planea para semanas posteriores.

Así, entre las medidas que figura en el borrador del real decreto ley de Medidas Urgentes de Protección social figura una ayuda anual de 588 euros para familias en situación de vulnerabilidad por cada hijo menor a cargo. También se prevée aprobar por decreto un subsidio de desempleo a personas mayores de 52 años.

El Ministerio de Trabajo está trabajando para aprobar como real decreto ley un plan de empleo para parados de larga duración en el que empezó a trabajar a finales del año pasado y los ministerios de Sanidad y Ciencia quieren aprobar por esa vía medidas contra las pseudoterapias.

La derogación de parte de la reforma laboral que aprobó el PP en 2012 es otro de los planes del Ministerio de Trabajo, que todavía no se sabe si se materializarán. Esta semana, Montero exigió al Gobierno que lleve al Congreso una contrarreforma laboral que incida en tres puntos clave para este partido: la ultractividad de los convenios, que prevalezcan los de carácter sectorial sobre los de empresas y un control efectivo de las horas extra.

Según confirmó esta semana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Gobierno también planea aprobar como decreto ley adelantos a cuenta de las comunidades autónomas para compensarles por una menor recaudación tributaria en ausencia de Presupuestos para este año.

La falta de quorum parlamentario parece haber aparcado otros decretos de Trabajo sobre pensiones, igual que tampoco parece que vayan a aprobarse por decreto ley otros aspectos que figuraban en el malogrado proyecto de ley de Presupuestos de 2019 como el copago farmacéutico.