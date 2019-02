Ver más en: Antonio Baños (CUP) se niega a contestar a Vox y Marchena media para hacerle él las preguntasVer más en: https://www.20minutos.es/noticia/3574089/0/declaracion-testigos-juicio-proces-directo/#xtor=AD-15&xts=467263 Antonio Baños (CUP) se niega a contestar a Vox y Marchena media para hacerle él las preguntas Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3574089/0/declaracion-testigos-juicio-proces-directo/#xtor=AD-15&xts=467263





Los exdiputados de la CUP Eulàlia Reguant y Antonio Baños, que declaran este miércoles como testigos, se han negado a contestar a Vox y Marchena ha suspendido sus testimonios. El juez del Tribunal Supremo ha alegado que los testigos no pueden, a diferencia de los acusados, que sí pueden, negarse a responder a las acusaciones.

El Tribunal Supremo ha sancionado con 2.500 a los dos exdiputados de la CUP y les han dado cinco días para reconsiderar su posición, bajo la amenaza de imputarles por desobediencia.

Según han informado fuentes jurídicas, la multa impuesta a ambos diputados, que se han negado a responder a las preguntas de la acusación popular de VOX en el juicio del procés, puede ser recurrida ante el propio tribunal y, posteriormente, ante la sala de gobierno del Supremo.

Paralelamente a la multa, el Tribunal ha concedido cinco días de plazo a ambos testigos para que puedan reconsiderar su postura y, de no hacerlo, se deducirá testimonio contra ellos por un delito de desobediencia.

Baños, sobre las consecuencias penales: "Son menores y dignas"

Baños aceptó, tras decir que no quiere contestar a Vox, que ejerce de acusación particular, por "dignidad democrática y antifascista". El juez Marchena medió para formular él las preguntas y el exdiputado tampoco aceptó. "Tiene la obligación de responder porque viene como testigo, nadie va a interpretarlo como una adhesión a un partido", le ha comentado el magistrado. Le dice que si no lo hace, puede haber consecuencias penales.

Después, Marchena llamó a su compañera Eulàlia Reguant que pidió contestar en catalán y expone los mismos argumentos que Antonio Baños para no responder a Vox. Finalmente, fue suspendida también su declaración.

"Es bastante lógico de entender que como antifascista y por respeto a la lucha feminista, a los derechos LGTBI y a los derechos democráticos en general, uno no puede reconocer a Vox como un interrogador", ha explicado Baños a la salida del juicio en el programa de Más Vale Tarde de La Sexta.

El exdiputado ha apuntado que no reconoce a alguien que quiere "llevarle a prisión por sus ideas" interrogarle. Ha recalcado que es consciente de que sus actos podrían tener consecuencias legales. "Cuando tienes a tus compañeros un año en prisión preventiva de manera injusta, las posibles consecuencias legales que pueda tener por negarme a contestar a un partido fascista son absolutamente menores y dignas", ha concluido.



