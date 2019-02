Esto lleva a desistir de las medidas de evacuación pensadas para Russafa, dado que no habrá ningún espectáculo de este tipo en el barrio. Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde, Joan Ribó, tras la Junta Local de Seguridad celebrada con motivo de las Fallas.

"Se va a modificar parcialmente el bando de Fallas. Había prevista una actividad en Russafa, en Cuba-Literato Azorín que al final no se va a hacer y así las medidas de seguridad que estaban previstas no se van a tomar porque no son necesarias", ha explicado el primer edil.

La concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, que ha participado también en la Junta Local de Seguridad, ha comentado que la citada comisión fallera "accedió a uno de los planes de seguridad" de las Fallas 2019 aunque finalmente "ha decidido que no va a realizar ese espectáculo de encendido", por lo que ha señalado que de este modo "no habrá plan de seguridad en la zona".

"OBLIGADA A NO HACER EL ESPECTÁCULO"

Tras conocerse esta decisión, el presidente de Cuba-Literato Azorín, José Giménez, ha indicado a Europa Press que la comisión "se ha visto obligada a no hacer el espectáculo", previsto para el 8 de marzo, "por las medidas de seguridad" exigidas en el bando fallero, que ha calificado de "restrictivas".

"No renunciamos, nos hacen renunciar con el bando hecho", ha afirmado, tras lo que ha apuntado que las medidas contempladas en él

exigen "una condiciones que son inasumibles". "El espectáculo lamentablemente no lo podemos hacer este año, no porque no queramos sino porque no podemos", ha dicho. Asimismo, ha manifestado la disposición a hacer, si es posible, "en años venideros".

"Este año las circunstancias son las que son. Siempre hemos querido hacerlo. Hasta última hora hemos estado luchando pero con un bando con esas condiciones no podemos hacerlo", ha aseverado. Entre esas condiciones ha citado cortes de calles y la contratación de una ambulancia con personal médico "que debemos pagar nosotros".

LUCES PENDIENTES

José Giménez ha manifestado que los miembros de su comisión son "los primeros que quieren" contar con medidas de seguridad pero ha insistido en que las recogidas en el bando son "restrictivas". "Nosotros pasamos ahí las 24 horas del día con nuestras familias. No nos dan igual pero las condiciones son inasumibles", ha declarado.

Por otro lado, preguntado por si Cuba-Literato Azorín tiene previsto montar las luces en sus calles aunque no haya espectáculo, ha respondido que "no se sabe aún" y que es una cuestión que es "necesario estudiar". "Hay que ver qué vamos a hacer", ha comentado Giménez, que ha agregado que se está "pendiente de la decisión que se tome". "No se sabe si sí o si no", ha reiterado.

"FALLAS SEGURAS"

Tras la Junta Local de Seguridad, una reunión a la que también ha asistido el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, tanto él como el alcalde han destacado las medidas adoptadas para garantizar la seguridad en Fallas. "Van a salir las cosas muy bien. Quiero transmitir a todos los valencianos y a las personas que vienen que van a ser unas Fallas seguras, como todos los años", ha dicho Ribó.

Fulgencio ha asegurado que se dará "la máxima coordinación" entre "todos los cuerpos de seguridad" para garantizar "unas fiestas seguras". Ha considerado "importante tranquilizar a la población" y ha resaltado que el objetivo del dispositivo preparado es "que la ciudadanía disfrute y participe de estos días.

"Estamos trabajando por la seguridad, estamos analizando todos los detalles. Todas las fuerzas de seguridad tienen una gran experiencia", ha agregado Joan Ribó en esta línea. Igualmente, tanto el delegado del Gobierno como el alcalde han señalado que se prevé "una gran afluencia de visitantes" a estas Fallas.

Juan Carlos Fulgencio ha comentado que la reunión de esta jornada ha estado "precedido de actuaciones, entrevistas y

otras comisiones de carácter técnico" para trabajar todos los aspectos de seguridad que "hoy veníamos a cerrar".

El delegado ha aseverado que "se mantendrá el nivel de actuación policial y de prevención que corresponde al nivel de alerta antiterrorista en el que nos encontramos, el 4 de baja intensidad" y el plan previsto para Fallas teniendo en cuenta esta circunstancia, además de establecer "otro plan especial de lucha contra los hurtos" y de "mejorar la atención de las denuncias que se puedan producir".

A la labor de los efectivos de la Policía Nacional y Local se sumará la de la Guardia Civil, que además de llevar a cabo funciones de control de trafico y pirotecnia reforzará el trabajo en las pedanías para que estos núcleos de población no se vean desatendido durante las fiestas. Además, se vigilarán los accesos a la ciudad y las estaciones.

Fulgencio ha insistido en la "perfecta coordinación" y en la actualización, "día a día y momento a momento" de todos los dispositivos de seguridad que se establezcan. En esa coordinación, ha considerado destacado contar este año con "la figura del nuevo subdelegado en la provincia de Valencia -José Roberto González-", teniendo en cuenta que ha sido Comisario Principal de la Policía Local de València y el conocimiento que a partir de eso tiene de la ciudad.

Del mismo modo, ha valorado el papel del nuevo jefe superior de Policía de la Comunitat Valenciana, Jorge Zurita, que supone "un plus de garantía al trabajo de coordinación".

El alcalde ha subrayado también el funcionamiento, "cada vez mejor", de "los mecanismos de comunicación y coordinación entre los distintos sectores de policía y fuerzas de protección civil" y ha aludido a los cierres de estación de metro establecidos por FGV con motivo de las 'mascletaes' y los castillos de fuegos artificiales en Xàtiva y Alameda.

AGRESIONES SEXUALES

Preguntados por si habrá medidas para evitar agresiones sexuales durante esta fiestas, Fulgencio ha manifestado que se seguirán manteniendo e intensificando las actuaciones para prevenir y atender este tipo de delitos, tanto por parte de la Policía Local como de la Nacional. "No vamos a bajar la guardia", ha dicho, además de animar a las mujeres que las sufran a denunciar. Ribó ha recordado que "dos puntos violeta" de atención para "intensificar estos controles".