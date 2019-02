Actuaciones musicales, talleres y actividades creativas llenarán el próximo 3 de marzo el Palau de la Música de València en la segunda edición de 'El día minimúsica'.

Tras el "exitoso debut" del pasado mes de mayo, esta iniciativa enmarcada en el ciclo 'Menut Palau' del auditorio municipal volverá a ofrecer una intensa jornada pensada para toda la familia.

Durante todo el día, la música sonará en los diversos espacios del Palau. La sala Iturbi acogerá la presentación del espectáculo 'Tinc un paper' (12.45 horas) del compositor y cantante Marc Parrot y de la pintora Eva Armisén; el escenario principal del auditorio también vibrará con las canciones de Petit Pop (15.45 h), donde se encuentran miembros de bandas como Pauline en La Playa, Nosoträsh, Undershakers, Penélope Trip o Edwin Moses; y la formación Llum (18.00h) dará vida a las historias de Marieta Ganduleta, un personaje que fomenta la lectura entre los más pequeños.

Por otra parte, en la sala Rodrigo actuarán Las Auténticas, Júlia y Núria Graham (11.30 h), quienes ofrecerán un show alrededor de la temática 'Girl Power'; asimismo, Gener (15.00 h) tocará por primera vez ante el público familiar con un espectáculo diseñado especialmente para la ocasión; y Alondra Bentley (16.45 h) interpretará el repertorio del álbum Alondra Bentley Sings For Children, It's Holidays! (Grand Derby, 2012), cuyo repertorio está pensado para toda la familia.

Además, el Hall de Tarongers se convertirá en una pista de baile gracias a la selección musical de Crios and Roll DJ (13:45h; iniciativa de Susana Monteagudo) y Siamiss DJs (16:30h; presentarán el espectáculo We Can Be Superheroes donde tienen cabida canciones de las últimas décadas acompañadas con proyecciones).

'El día minimúsica' también contará con talleres musicales para que los niños y niñas se inicien en el vasto universo de la música moderna y se interesen por ella a través de acciones innovadoras. Así, será posible construir instrumentos de cartón, componer canciones con la aplicación Toc & Roll, descubrir a iconos del pop y el rock, pintar pósteres con espray siguiendo la técnica stencil, o hacer "air guitar" en un escenario hecho con cartón y decorado por las criaturas.

También se debe destacar el Rincón de lectura, un espacio que cuenta con la colaboración de Kumon, la Editorial Flamboyant y Ubik Café, donde se podrá curiosear, descubrir libros originales y conocer a algunos de sus autores y protagonistas (como el Monstruo de Colores).

PARKINGS DE CARRITOS

Asimismo, durante toda la jornada estarán en marcha diferentes servicios como la zona de restauración; el "espai micro" para que las niñas y niños de 0 a 3 años y sus progenitores jueguen, descansen y vean atendidas sus necesidades; parkings de carritos; y áreas de descanso. De esta manera, "el día minimúsica" complementará una propuesta única para que las familias puedan pasar una jornada inolvidable rodeadas de música.

Los menores de 0 a 3 años tendrán acceso gratuito en las primeras 400 entradas. Las localidades se podrán recoger el mismo día 3 de marzo en las taquillas del Palau de la Música de València.