Así lo aseverado la titular de Justicia en València, donde ha presidido el acto de imposición de condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort, al ser preguntada por los medios por la solicitud de la Fiscalía de Madrid de tres años y tres meses de prisión para Cifuentes por un delito de falsedad en documento oficial.

"No lo valoro, no me parece adecuado que como ministra de Justicia realice una valoración ni de las causas judiciales que están abiertas ni de las actuaciones de fiscalía, por dos razones: uno, por independencia de poder judicial y por autonomía ministerio fiscal", ha argumentado.

Y ha agregado: "Lo hemos mantenido desde minuto uno y lo mantendremos hasta final de nuestra acción: independencia judicial y autonomía del ministerio fiscal".