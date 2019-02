Cuixart ha tuiteado de camino al Supremo. El presidente de Òmnium Cultural cuenta que piensa "en los presos políticos de todo el mundo, en Muriel y en Xirinacs. Saber que siempre se derrota la injusticia. Poder luchar por la libertad es todo un privilegio. ¡No pasarán!", ha dicho.

Camí del Suprem penso en els presos polítics d’arreu del món, en la Muriel i en Xirinacs. Saber que sempre hi sou derrota la injustícia. Poder lluitar per la llibertat és tot un privilegi. No passaran!#JoAcuso