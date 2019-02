Así lo ha indicado este lunes, en declaraciones a los medios, antes de presidir una jornada interparlamentaria en la sede de la formación en València, a la que han acudido senadores y diputados nacionales y autonómicos socialistas.

Preguntado por si se ha avanzado en las reclamaciones de establecer la cláusula de salvaguarda y por las movilizaciones convocadas por el sector, Puig ha destacado la petición de los socialistas a la Comisión Europea para crear un observatorio de frutas y hortalizas.

El líder de los socialistas valencianos ha reivindicado que "todo el sector citrícola tenga oportunidad de alcanzar ese futuro deseable en el que los agricultores tengan el sueldo que se merecen". Ha defendido que la problemática "no es solo cuestión de una campaña" sino que "va mucho más allá". "Por eso, además, este fin de semana que viene hacemos unas jornadas citrícolas y vendrá el ministro (Luis Planas) y hablaremos con el sector para ver si es posible de una vez por todas hacer un cambio estructural", ha indicado.

Ximo Puig también se ha referido a la Ley de Estructuras Agrarias, "muy importante porque camina en esa dirección", y ha subrayado que se debe ver cómo llegar a los mercados "desde nuestra idiosincrasia y manera de entender la agricultura", para que "haya una relación más clara entre aquello que se demande en el momento en que se demande y nuestra producción". "Ahí es muy importante el comenzar a buscar nuevos mercados", ha indicado, antes de señalar que se debe "intensificar" la presencia en China y Japón.

"Se trata de llegar a todos los frentes, no es solo un problema de las importaciones, tenemos que ver cómo la reciprocidad es total, eso es lo que queremos nosotros y los agricultores valencianos. No queremos ningún trato de favor, lo que no queremos bajo ningún concepto es que aquí pueda entrar naranja u otros tipos de hortalizas en condiciones fuera de lo que son nuestras propias condiciones de producción. Además, eso va en contra de los ciudadanos, de los consumidores", ha señalado.

Del mismo modo, ha pedido que "no se pueda en ningún momento dejar ninguna puerta abierta a la utilización de fitosanitarios no controlados", algo que además podría afectar a la incidencia de plagas en el campo valenciano, ha expuesto.

Para Puig, todas estas cuestiones deben abordarse "desde el sentido común, sabiendo que no se puede hacer más demagogia con esto". En este punto, ha recordado cuando "hace muchos años González Lizondo iba con la naranjita en el congreso". El 'president' ha subrayado que "no se puede hacer más demagogia con esto". "No se trata de hacer más 'performance', se trata de avanzar realmente en la solución del problema y que los agricultores valencianos tengan las rentas que se merecen", ha zanjado.