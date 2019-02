Las mujeres trabajan gratis una media de 82 días al año en la Comunitat Valenciana, donde la brecha salarial entre hombres y mujeres se sitúa en un 22,5%, según los últimos datos de 2016. A pesar de reducirse tres puntos respecto al año anterior, las cifras continúan siendo "insoportables" y se agravan en la jubilación, con una brecha en las pensiones que sube hasta el 35,2%.

Así lo han advertido desde UGT PV y CCOO PV en una rueda de prensa con motivo del 'Día Internacional por la Igualdad Salarial', que se conmemora este viernes, 22 de febrero.

Hace cuatro años que se viene hablando de un "repunte" en la economía pero esto "no se ha visualizado en la situación de las mujeres en el mercado de trabajo, donde la situación que padecen es "totalmente estructural", ha lamentado la secretaria de Formación, Empleo e Igualdad de Género de UGT PV, Pilar Mora.

Y es que la brecha salarial, ha explicado, es consecuencia de diversas brechas en el mercado de trabajo. En primer lugar, una 'brecha de entrada' que dificulta el acceso de mujeres a un puesto de trabajo como reflejan las tasas de actividad y empleo de las mujeres que se sitúan 12 puntos por debajo de las de los hombres en 2018. Mientras que la tasa de desempleo está tres puntos por encima de la de los hombres y si hace diez años esta tasa en mujeres era del 2,48, ahora sube al 3,46.

En segundo lugar, existen las 'brechas de permanencia', es decir mayor precariedad y temporalidad, además de una "insoportable" tasa de parcialidad entre las mujeres que triplica la de los hombres, con una brecha del 230%. Tres de cada cuatro contratos a tiempo parcial son firmados por mujeres, "la mayoría de manera involuntaria, porque no encuentran trabajo indefinido o porque se tienen que ocupar de las tareas de cuidados familiares".

En este sentido, Mora ha señalado que nueve de cada diez mujeres asumen los permisos como excedencias o reducciones de jornada por cuidados, "interrupciones que limitan la carrera profesional de las mujeres y que merman los derechos y prestaciones sociales a las que pueden acceder presentes y futuras, como las pensiones", ha advertido.

Se suma la segregación horizontal y vertical. La primera hace referencia a los sectores más feminizados, que se corresponde con empleos menos valorados, y la segunda es el llamado 'techo de cristal', las dificultades de las mujeres para acceder a puestos de responsabilidad.

Todos estos factores abren la brecha salarial, que pese a reducirse tres puntos en la Comunitat, hasta el 22,5%, de continuar así, "quizá dentro de 200 o 300 años se conseguirán salarios iguales" como calculan diversos estudios, ha recordado Mora. Hoy en día, ha dicho, "dos de cada diez asalariadas son pobres y más de la mitad de las mujeres con un empleo son en el mejor de los casos mileuristas".

Por sectores, en sanidad, educación o dependencia, más del 60% son mujeres, mientras en industria, donde los sueldos son mayores, hay más hombres, ha apuntado la secretaria de la Mujer, Políticas LGTBI e Institucional de CCOO PV, Cloti Iborra.

Además, en menores de 34 años, la brecha es más pequeña pero de los 34 a 44 años la brecha aumenta, coincidiendo con más posibilidades de interrupción de la vida laboral por crianza o otros cuidados.

REIVINDICACIONES PARA ATAJAR LAS BRECHAS

Ante esta situación, desde UGT PV Y CCOO PV exigen una Ley de Igualdad Salarial, medidas de Conciliación y Corresponsabilidad para atender las tareas de cuidados de familiares y que el Estado ofrezca infraestructuras de calidad para que ni hombres ni mujeres tengan que abandonar el mercado de trabajo, y facilitar una trayectoria laboral y promoción que concilie con una vida familiar digna.

Demandan también políticas educativas igualitarias, formar en igualdad a todo el personal público, perspectiva de género en la negociación colectiva, planes de igualdad obligatorios en todos los centros de trabajo, y la creación de la figura de un 'Agente de Igualdad' en los comités de empresa que vele por la no discriminación en el centro de trabajo.

Asimismo, exigen el cumplimiento de lo pactado en el cuarto acuerdo de Negociación Colectiva sobre subidas salariales y el Salario Mínimo de 14.000 euros, y la aplicación efectiva del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

"LA DESFACHATEZ DE PABLO CASADO"

Además, la secretaria de Formación, Empleo e Igualdad de Género de UGT PV, Pilar Mora, ha criticado al líder del PP, Pablo Casado, por su "culpar a las mujeres del empobrecimiento de los pensionistas cuando son las mujeres las que peor situación están. Tiene esa desfachatez cuando dice que nos dediquemos a tener más hijos y abortar menos".

Para Mora, "lo que hay que pedir al nuevo Gobierno que venga o en la medida que pueda el que está actualmente, son medidas que faciliten a las mujeres el acceso y permanencia en el mercado de trabajo, con un empleo de calidad que nos permita desarrollar una vida en libertad e igualdad. Así, las mujeres que quieran tener hijos lo decidirán y las que no quieran no, y no tendrán que estar sometidas al escrutinio reaccionario de partidos de ultraderecha".

En la misma línea, el secretario general de UGT PV, Ismael Sáez, ha advertido que tras el "éxito" del 8 de Marzo de 2018, en el que "toda la sociedad se conjuró", en 2019 "encontramos un panorama tristemente muy distinto: parecía que no iba a volver a aparecer el debate del machismo y sin embargo, hay partidos políticos ya con representación en algún parlamento autonómico que llevan ya por bandera recuperar la supremacía del hombre sobre la mujer y que vienen a perpetuar esa discriminación", ha censurado.

También el secretario general de CCOO PV, Arturo León, ha advertido frente a los "nostálgicos de tiempos pasados" que a su juicio, "no deben tener cabida en una sociedad democrática" y ha reivindicado que "la lucha contra la igualdad y las violencias machistas no tiene marcha atrás". Del mismo modo, Cloti Iborra ha animado a no dar "ni un paso atrás ante la posible amenaza de las políticas de ultraderecha".

ACCIONES EL 8M PARA "AGITAR EL MUNDO DEL TRABAJO"

Ambos sindicatos han animado a participar en la Huelga del 8 de Marzo, a mujeres y hombres, con paros de dos horas. En el turno de mañana de 12.00 a 14.00 horas y en el de tarde de 16.00 a 18.00, con horario especial en sanidad (de 10.00 a 12.00 y de 17.30 a 19.30 horas). En los sectores de enseñanza y medios de comunicación, invitan a un paro de 24 horas.

Durante la jornada, habrá piquetes en las principales ciudades. En València, arrancará una movilización a las 12.00 horas desde las Torres Serrano que pasará por Plaza Manises, Calle de la Paz y confluirá en Colón con la de estudiantes para concentrarse ante la Delegación del Gobierno. Durante todo el día habrá asambleas en diversos centros de trabajo. "Queremos agitar el mundo del trabajo para llenar las calles de manera amable y cooperativa con el movimiento feminista", ha concluido León.