El Gobierno ha defendido este viernes que si el Congreso hubiera aprobado su real decreto ley de medidas urgentes de vivienda y alquiler se podrían haber evitado los cuatro desahucios practicados en el madrileño barrio de Lavapies puesto que, entre otros aspectos, contemplaba el estudio de la situación de vulnerabilidad de los afectados para, en su caso, congelar durante un mes su salida.

"Hubiera permitido tener una solución" para no tener que "expulsar" a las cuatro familias del número 11 de la calle Argumosa, ha dicho la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa.

Ha lamentado que este viernes se vuelva a hablar de desahucios, los de Lavapiés, "que afectan a cuatro familias, con varios menores y hasta un bebé". También, que "la política no ha llegado a tiempo" para evitar "este nuevo drama que afecta a personas humildes".

Celáa ha recordado que el real decreto ley del Ministerio de Fomento que rechazó el Congreso el pasado mes de enero incluía "medidas que obligaban a avisar con suficiente antelación y la posibiliadd de pedir a los servicios sociales información sobre la vulnerabilidad social".

En concreto, el real decreto ley establecía la posibilidad de suspender los desahucios durante un mes hasta que los servicios sociales estudiaran la situación de vulnerabilidad de los afectados por un desahucios para ofrecerles una alternativa.

Sin embargo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) sostiene que la ley ya contempla esta opción, que no tiene efecto porque no hay comunicación entre juzgados y sevicios sociales y porque no hay viviendas sociales para realojar a las personas desahuciadas.

Insensato viaje a Waterloo

Celáa ha arrancado este viernes la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros aludiendo a dos cuestiones de actualidad, social y política, que nada han tenido que ver con la deliberación de la reunión del presidente, Pedro Sánchez, con su Ejecutivo.

Así, también se ha referido al viaje que la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, tiene previsto hacer este domingo a Waterloo (Bélgica) para recordar a Carles Puigdemont que la República catalana. Celáa lo ha considerado una "insensatez".

"Ahora que el Tribunal Supremo está haciendo su tarea", ha dicho en alusión al juicio contra los responsables del procés, "no es sensato hacer un viaje a Waterloo para insistir en una política de confrontación que sólo beneficia a los radicales", ha dicho.