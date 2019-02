Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicolas, ha convertido en pocos días su proyecto político Influencia Joven en el más seguido en la red Instagram con 2,7 millones de followers.



La hazaña, según publica El Confidencial, no es tal, sino que es producto de la cesión al joven de una de las cuentas del conocido youtuber e instagrammer Míster Ces, que se habría convertido en su director de redes sociales.



No es el único youtuber conocido que se ha unido a la última aventura de Gómez: Álvaro Valyrio le acompañó al Ministerio del Interior a registrar Influencia Joven y se define como uno de sus fundadores.







En las condiciones de Instagram figura expresamente que no se puede "comprar, vender o transferir ninguna parte de tu cuenta (incluido el nombre de usuario) ni solicitar, recopilar o usar credenciales de inicio de sesión o insignias de otros usuarios".



El partido de Gómez está dirigido a "millennials" y con él pretende concurrir a las elecciones europeas en mayo para representar a la "generación más preparada que quiere ver su esfuerzo recompensado".



Según publicó El Español, el joven ya habría reunido a "jóvenes españoles y europeos que consideran que tienen la responsabilidad de hacer que la juventud despierte y reclame lo que le pertenece", entre quienes destacarían influencers, gente del ámbito de la educación, médicos, empresarios hoteleros y un famoso humorista.