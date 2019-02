El consejero de Presidencia, Admnistración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha destacado que el rescate de Julen, el niño de dos años que cayó en un pozo de gran profundidad en una finca en el municipio malagueño de Totalán el pasado mes de enero, supuso "un desafío técnico sin precedentes" para todas las administraciones que participaron en él, así como para los profesionales y Cuerpos de Seguridad involucrados en el mismo.

También ha recordado el consejero, como ya anunció el pasado martes, que la Junta de Andalucía asume de forma íntegra el coste de la operación de rescate, cifrado en 700.000 euros. "El Gobierno central ha manifestado que no puede pagarlo o no tiene competencias pero no vamos a entrar en un debate, la Junta lo asume en su integridad", ha apostillado.

"Así lo hicimos al comprobar que el Gobierno no podía participar en el pago de todos estos gastos, pero no vamos ni mucho menos a hacer debate ni problemática con esto", ha zanjado el titular andaluz de Presidencia, Administración Pública e Interior en su comparecencia.

Bendodo ha apuntado que en ese montante se incluyen las operaciones de inspección, posterior succión, perforación horizontal, vertical, los movimientos de tierras, operaciones accesorias y toda la asistencia técnica durante la operación. Así, ha resaltado que en este rescate se involucraron más de 30 empresas especializadas en una "operación a contrarreloj que tuvo en vilo a toda España durante unos días".

Salvamento Minero recibe la Medalla de Andalucía

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por otro lado, ha acordado este jueves, en sesión extraordinaria, conceder una de las once Medallas de Andalucía a la Brigada Central de Salvamento Minero de Asturias, por su labor en el rescate del pequeño Julen tras caer el pasado mes de enero a un pozo en una finca de Totalán (Málaga).

"A todos me gustaría darles las gracias", ha dicho Bendodo en respuesta a una pregunta en la Cámara andaluza de la parlamentaria por Málaga y vicepresidenta primera, Esperanza Oña, quien ha destacado también la labor de muchas mujeres "que estuvieron trabajando 24 horas para llevar comida, café, bebidas y que son las grandes olvidadas en este equipo de rescate" pese a que su trabajo fue "absolutamente fundamental".

Bendodo ha destacado que el Gobierno andaluz reconoce "a todas y cada una de las personas que contribuyeron con su esfuerzo, conocimiento y experiencia a afrontar un reto inédito, muy complicado y con un desenlace atroz". De hecho, ha recordado la concesión de la Medalla de Andalucía a la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa, cuya labor resultó crucial en el operativo de rescate del pequeño Julen Roselló.