El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha aprovechado este jueves su intervención en el Pleno para pedir perdón solemnemente desde la tribuna de oradores por haber llamado "pomelo" al diputado de Ciudadanos Toni Cantó el pasado martes en el Hemiciclo: "Lo siendo de verdad, me pudo el hígado por encima de la razón", ha confesado.

El incidente con el también candidato naranja a la Presidencia de la Generalitat Valenciana tuvo lugar tras el debate de una iniciativa de Compromís sobre la importación de naranjas surafricanas. En su intervención, Cantó llamó "castaña" a la formación valencianista y cuando Baldoví pidió que retirase ese adjetivo no sólo se negó, sino que lo reiteró. "Son una castaña", dijo Cantó. "Y tú un pomelo", le soltó Baldoví.

La presidenta de la Cámara, Ana Pastor, reprendió los dos parlamentarios, recalcando que el Congreso "No es el Club de la Comedia". Aunque Baldoví ya se excusó el martes desde su escaño tras las palabras de Pastor, este jueves ha querido solemnizarlo desde la tribuna del hemiciclo para que constaran en el Diario de Sesiones.

"No me siento orgulloso"

"Fue un episodio del que no me siento especialmente orgulloso y que no debe empañar el prestigio de esta Cámara. Lo siento de verdad, me pudo el hígado por encima de la razón. Pido disculpas sinceramente a todos los diputados y todos los ciudadanos", ha explicado, sin que Cantó pudiera escucharle porque no estaba en ese momento en el Salón de Plenos.

Baldoví también ha aprovechado para quejarse de la "obsesión" que, a su juicio, tiene con él el diputado valenciano de Ciudadanos, recordando que le nombró hasta 14 veces en su intervención del martes.

El rifirrafe entre ambos tuvo una segunda parte a cuenta de la antigua Canal Nou, hoy llamada À Punt y a la que Cantó se refirió como "Telecompromís". Tras sus disculpas, Baldoví ha querido defender "el buen nombre de los trabajadores" de la cadena, relatando que, durante sus dos primeros años como diputado, cuando la Comunidad Valenciana aún la gobernaba el PP, Canal Nou no dio ni una noticia sobre él, mientras Cantó había cobrado de la misma 134.000 euros por apenas unos meses de trabajo.