Todos los huérfanos de víctimas de maltrato o de mujeres asesinadas por cualquier otro tipo de violencia machista tendrán derecho a una pensión de orfandad de unos 600 euros, después de que los grupos parlamentarios hayan anunciado en el Congreso que apoyarán la proposición de ley que mejora estas ayudas.

A falta de la votación final, los portavoces parlamentarios han avanzado este jueves durante el debate en el Pleno de la Cámara Baja su voto a favor del texto que ha llegado del Senado con la incorporación de cuatro enmiendas del PP.

Unas mejoras que supondrán una prestación mínima de unos 600 euros —ahora son 140— para los hijos de víctimas que no hubieran cotizado o no cumplieran los requisitos mínimos (500 días en los últimos 5 años). Y para los huérfanos que sí las perciben, se les aumenta del 52 al 70% el cálculo de la base reguladora de las madres —y al 118 % si hay más de un beneficiario—, con lo que se asegura que reciban ese mínimo de 600 euros al mes.

Efecto retroactivo desde 2004

Estas pensiones tendrán un efecto retroactivo desde 2004, cuando se aprobó la Ley Integral de Violencia de Género, aunque en el texto no se ha incluido que se concedan estas ayudas a otros huérfanos absolutos -cuando el menor se queda sin padre y madre- por cualquier otra circunstancia, como han reclamado varios partidos.

En este sentido, la diputada del PP Mar Cotelo ha acusado al PSOE -impulsor de la iniciativa- de "esconderse" en el Pacto de Estado contra la violencia machista "para hacer huérfanos de primera y de segunda porque ahora sólo tocaban los huérfanos de violencia de género". "Se han olvidado de que el objeto final de esta proposición es beneficiar a todos los huérfanos, no sólo a los que han convertido en privilegiados", ha remarcado.

En el texto, no obstante, se incluye que el Gobierno realice en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de esta modificación en la ley un estudio para analizar otros casos de orfandad absoluta, como en accidentes de tráfico, para que reciban prestaciones de idénticas cantidades. Una disposición adicional que se paraliza "al convocar elecciones", ha advertido Cotelo, quien ha adelantado que en la próxima legislatura, "cuando volvamos a ser Gobierno", retomarán la propuesta para reconocer a los huérfanos "que hoy dejan desamparados".

Tendrán derecho a las pensiones que hoy se aprueban los hijos de las víctimas que en el momento de la muerte sean menores de 21 años o estén incapacitados para el trabajo, aunque se podrán mantener hasta los 25 años cuando estén estudiando o no tengan recursos. Asimismo, tendrán derecho a ellas los hijos de funcionarias de clases pasivas, es decir, aquellas que se mantienen en ese régimen desde antes de 2011, como beneficiarios de estas pensiones.

"Hoy es un buen día"

Para la diputada del PSOE Ángeles Álvarez, esta proposición es el "ejemplo de una ley que da sentido al trabajo parlamentario y a la política", si bien ha lamentado la demora de dos años para lograr salir adelante. "El espíritu del Pacto de Estado contra la violencia machista no debe abandonar esta Cámara pase lo que pase en las próximas elecciones. Sería una temeridad cuasi criminal romper el consenso alcanzado y dejar a las víctimas a la intemperie, expuestas a los linchamientos del radicalismo machista", ha alertado. Y ha pedido que "nadie tenga la tentación de aliarse con ese machismo criminal".

Desde Cs, Marta Martín ha considerado que "hoy es un buen día" al lograr cambios significativos que ayudarán a estos huérfanos, que viven un "calvario" y cuya adopción por parte de familiares supone muchas veces una "estigmatización" de estos menores.

Por su parte, la diputada de Unidos Podemos Ángela Rodríguez, ha criticado que esta ley no vaya a garantizar ayudas a "muchas víctimas de violencias machistas que están fuera de la pareja" y ha considerado que estas pensiones forman parte de unas "políticas asistenciales" y no de reparación del daño. Rodríguez ha destacado el "mayor logro" de esta legislatura: el Pacto de Estado contra la violencia de género. "Es un pacto para el feminismo, es un pacto para hacer de vacuna contra eso que hemos visto en Colón (...). No nos podemos permitir que la vacuna feminista que nos hemos puesto con el Pacto de Estado deje de hacer efecto en la próxima legislatura", ha dicho.