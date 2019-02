Su decisión, ha explicado en atención a los medios de comunicación, se debe a las decisiones, el "personalismo, los conflictos de egos y las familias" que hay en la organización en donde "se ha perdido el respeto". "Ni los tiempos ni Podemos son los de antes y creo que es urgente volver a una política de base y no de aparatos ni de familias", ha remarcado, para señalar que Podemos "no ha estado a la altura" y "ha perdido una gran ocasión d hacer un proyecto nuevo".

A su juicio, "ha sido triste la conversión de Podemos poco a poco en un partido tradicional" y ha considerado que "la radicalidad democrática" que predicaban "no se ha aplicado a la interna". "Cada vez nos parecemos más a un tipo de organización que no era la que nosotros queríamos representar. Volvemos a ser una vanguardia izquierdista al viejo estilo en el que hemos perdido la conexión con los colectivos sociales y ahora miramos a los movimientos sociales desde fuera como dirigentes y no como participantes", ha subrayado.