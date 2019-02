El 8 de marzo de 2018 por primera vez en la historia se organizó una huelga feminista legal en España para reclamar igualdad real de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Aquella convocatoria venía fraguándose desde la primavera de 2017 y a raíz de la acogida que tuvieron en más de 170 países los paros de mujeres promovidos desde el movimiento argentino 'Vivas nos queremos' contra la violencia de género.

La Comisión 8 de marzo , convocante de la huelga feminista, vuelve a convocarla este año 2019 porque las vidas de las mujeres "siguen marcadas por las desigualdades, por las violencias machistas, por la precariedad y la no corresponsabilidad ni de los hombres ni del Estado en los trabajos de cuidados", entre otras "discriminaciones".

¿Habrá movilizaciones?

Sí. Como cada 8 de marzo se celebrarán manifestaciones en prácticamente todas las capitales de provincias de España, si bien todavía no están convocadas.

Un mes antes se han impulsado distintas acciones y campañas para que las mujeres lleguen movilizadas a la jornada de huelga. Habrá una manifestación central en Madrid y desde la Comisión 8M esperan que sea un "éxito", tal y como sucedió en 2017 y 2018.

Fuentes de la Comisión afirman que no están pensando en los números, pese a que reconocen que el contexto actual puede que anime a la participación de la gente. En el argumentario del 8M se alude a "quienes hacen su política desde la mentira y el desprecio a las mujeres, el miedo, la victimización y el resentimiento".

Asimismo, hace referencia a las distintas "reacciones patriarcales" por el avance en los derechos de las mujeres, como la "derecha y extremaderecha" que sitúa a las mujeres y a las migrantes "como objetivo prioritario de su ofensiva ultraliberal y patriarcal"."Frente al 'nosotros primero', planteamos 'nosotras juntas'", destaca el 8M.

¿Quién puede participar en la huelga feminista?

Están llamados todos los trabajadores, pues lo contrario sería ilegal. No obstante, el movimiento feminista insta en particular a las mujeres a participar porque se trata de evidenciar que sin el trabajo femenino, remunerado o no remunerado, nada funciona. Ese es el eje de la convocatoria: 'Si nosotras paramos, se para el mundo'.

Se hace un llamamiento a los hombres para que faciliten a todas las mujeres la posibilidad de hacer huelga feminista. En este sentido, decenas de hombres de diversas zonas de Madrid ya han comenzado a organizarse para coordinar una red de "puntos de cuidados" en toda la ciudad como apoyo a la huelga feminista. En cualquier caso, desde la Comisión 8M llaman a los hombres que son "aliados del feminismo" a participar en las manifestaciones que se convoquen ese día.