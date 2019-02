La Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox son las tres acusaciones que ejercen la acción penal en el juicio del procés, que se sigue contra los 12 líderes soberanistas catalanes.

Se han celebrado ya cinco sesiones en el Supremo desde que comenzase el pasado martes 12 de febrero y hasta el momento han declarado cinco de los acusados: Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa. Aunque algunos tienen estrategias diferentes —como el caso del exconseller Forn— todos mantienen un punto en común: nadie responde a Vox, la acusación popular.

El partido liderado por Santiago Abascal no ha tenido la posibilidad de realizar preguntas a ninguno de los acusados del juicio contra el procès, dado que ningún acusado ha aceptado someterse a sus preguntas.

Oriol Junqueras

El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, se acogió a su derecho a no contestar a las preguntas de la Fiscalía y el resto de acusaciones para responder, únicamente, a las preguntas del su abogado Andreu Van den Eyden. "Se me acusa por mis ideas y no por mis hechos políticos. Entiendo que estoy en un juicio político y que soy un representante electo. No contestaré a las preguntas de las acusaiones", dijo Junqueras al comienzo de su intervención.

Vox, que estaba representado por Javier Ortega Smith y Pedro Fernández, pidió que dado que Oriol Junqueras no iba a responder a sus preguntas, éstas quedaran por escrito.

Joaquim Forn

El exconseller de Interior catalán, que negó todos los cargos, cambió la estrategia que utilizó Junqueras y rechazó responder, únicamente, a las preguntas que se le formularan desde la acusación popular —Vox—. "Contestaré a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado", comentó Joaquim Forn, que renunció a su derecho a hablar en catalán y se quejó de que no hubiera traducción simultánea.

Jordi Turull

El turno para declarar del exconseller de Presidencia llegó este martes y defendió que siempre buscó "pactar el 1-O hasta el último minuto". Jordi Turull, al igual que los anteriores, se amparó a su derecho de no declarar y no respondió a las preguntas de Vox, aunque respondió durante más de tres horas al fiscal Jaime Moreno.

Raül Romeva

Nada más comenzar el interrogatorio, Romeva dejó claro que él, al igual que Junqueras, tampoco iba a responder a las tres acusaciones personasdas. "Me acojo a mi derecho de responder sólo a mi abogado", dijo el exconseller, que comparte abogado con el exvicepresidente de la Generalitat.

Sin embargo, aunque no respondió a las preguntas de Vox, si que dijo algo en clara alusión al partido de Abascal: "Quienes defendemos hoy estos valores tan importantes, nos encontramos en el banquillo de los acusados. Y aquellos que amenazan esos valores y esa Europa de derechos y libertales, se sientan en el estrado entre las acusaciones", dijo Romeva.

Josep Rull

Rull ha declarado en la mañana de este miércoles en una intervención marcada por las críticas vertidas al Gobierno de Mariano Rajoy. El exconseller se sumó al resto de los acusados y sólo respondió a las preguntas de las defensas, de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado.

Dolors Bassa

A diferencia del resto de los líderes que han intervenido, la exconseller Dolors Bassa ha sido contundente a la hora de responder que no contestaría a la acusación popular ejercida por Vox. "No, por respeto a las mujeres de España. Tolerancia cero", sentenció Bassa, que tal y como ya hicieron los anteriores acusados, guardó silencio ante las preguntas de Vox y se amparó en su derecho a no declarar.

Vox no hace declaraciones

A diferencia de la primera semana, en la que Vox declaró ante los medios para trasladar sus objetivos como acusación contra el procès independentista, el partido liderado por Santiago Abascal no se ha pronunciado sobre el transcurso de las sesiones en esta segunda semana, ni en la sala de vistas ni ante los periodistas en las inmediaciones del Alto Tribunal.