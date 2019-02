El álbum -disponible en plataformas digitales como Spotify, iTunes o Deezer, entre otras- reúne una decena de composiciones de inspiración indie-rock. Las letras abordan las cuestiones más humanas y "cómo intentar gestionar el universo unipersonal con el que todos venimos de serie", según explica Antonio Requena, compositor principal de la banda.

Así, las canciones hablan sobre cómo afrontar los retos y cambios que se plantean en el recorrido vital de todos los individuos, como la pérdida de un ser querido, el perdón, las indecisiones o las relaciones sentimentales.

La gran aventura es un disco cargado de "potentes y enérgicos" cortes como 'L'Eco i les flors', 'La Guerra dels 100 anys' o 'Varsòvia'. También encontramos temas de pop más ligero y cristalino como 'De vegades', 'Atles' o 'Com ser eterns (o com no separar-me de tu)' y canciones más introspectivas como 'Dr. Jekyll & Mr. Hyde'. Entre las composiciones del álbum también destaca 'Cel del sud', que ha contado con la colaboración de Jorge Martí, el vocalista de La Habitación Roja, destacan los responsables de la producción en un comunicado.

El disco ha sido producido por Carlos Hernández Nombela, un músico e ingeniero que revolucionó el sonido del pop-rock en la década de los 90 con un estilo de grabación y mezclas que dejó su huella en discos de bandas de la talla de Los Planetas, Viva Suecia o Triángulo de Amor Bizarro.

Hernández y L'Emperador han trabajado conjuntamente en las estructuras de las composiciones y han construido las intensas atmósferas guitarrísticas que recorren el repertorio. Además, ha tocado la guitarra en una de las canciones, 'Vells temps', y se ha encargado de las mezclas y la masterización en los estudios El Castillo Alemán de Madrid. Por otra parte, la grabación tuvo lugar el pasado mes de junio en los Elefante Estudio de la ciudad de València con Alberto Díaz (Polock, Wild Ripple, Yo Diablo) en los controles.

El diseño de La gran aventura es obra del ilustrador granadino residente en València Juan Alcalá. La portada, donde se puede ver un globo terráqueo en blanco, remite a la idea de libertad, a un mundo donde cada uno puede conformar su historia. Así, el artista conecta con el título del álbum, que rememora los conocidos libros Escoge tu propia aventura, donde el lector podía seguir su propio camino, al mismo tiempo que podía deshacerlo y crear uno nuevo.

Antes de la publicación del disco, L'Emperador hizo público el videoclip de la canción 'L'eco i les flors'. La pieza fue producida por Nanuk Audiovisual Studio y Miguel Ángel Calvo "Mike Gramola", con la dirección de Alain Dupláa y la participación de Víctor García. El clip se puede ver aquí. Además, el miércoles 23 de enero, el programa Disco grande de Radio 3, dirigido por Julio Ruiz, estrenó el tema 'Cel del sud'.

La presentación oficial de 'La gran aventura' tendrá lugar el sábado, 23 de marzo, en el Loco Club de València. La velada también contará con la participación del alcoyano Joe Pask y DJ in a Coma.