La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha remarcado este miércoles que el juicio del "procés" es "el fracaso absoluto de la política" y ha interpelado a las instituciones europeas para que ayuden a reconducir el diálogo, al tiempo que ha criticado que no le autoricen entrar en la sala del Supremo.

Colau ha realizado estas declaraciones frente a las puertas del Supremo, acompañada del teniente de alcalde Jaume Asens, el candidato de los comunes a las europeas, Ernest Urtasun, y las eurodiputadas Ska Keller, portavoz del grupo de los Verdes en la Eurocámara, y Gabriele Zimmer, líder del grupo de la Izquierda Unitaria.

La alcaldesa ha indicado que el juicio es "el fracaso absoluto de la política" y que "no debería haber empezado nunca", ya que se trata de un "conflicto político que se debe resolver con diálogo" y no a través de la "represión".

En este sentido, ha interpelado a las instituciones europeas para que "ayuden a buscar una resolución democrática y dialogada a este conflicto".

Colau se ha defendido como "no independentista" pero sus diferencias ideológicas con los acusados no le impiden, ha dicho, estar a su lado ante este proceso judicial, porque "esto no es una cuestión de independencia, sino de democracia".

Por otro lado, la alcaldesa ha admitido que es "difícil de entender" que no le autoricen estar dentro de la sala del juicio por ser testigo en la causa, cuando la vista oral se puede seguir íntegramente por la televisión, ha subrayado.

En todo caso, ha decidido desplazarse igualmente a Madrid este miércoles para estar en las puertas del Supremo y para acudir este mediodía al acto de homenaje a la expresidenta del Parlament y acusada, Carme Forcadell (ERC), en el Teatro Luchana de la capital.

Por su parte, Keller ha urgido que el nuevo Gobierno de España que salga de las urnas el 28A "vuelva a la mesa de negociación para hallar soluciones políticas" al problema catalán, mientras que Zimmer ha suscrito que la "única forma" de solucionar el conflicto es a través de la política y ha pedido mediación internacional de la UE.

Acto en apoyo a Forcadell

El presidente del Parlament, Roger Torrent, y los expresidentes de la Cámara Ernest Benach (ERC), Núria de Gispert y Joan Rigol (Demòcrates) liderarán este miércoles en Madrid un acto de apoyo a la expresidenta de la institución Carme Forcadell (ERC).

Según ha explicado el Parlament en un comunicado, el acto está impulsado por el colectivo #FreeForcadell y se celebrará a las 13.30 horas en el Teatro Luchana de la capital con motivo de la inminente declaración de la expresidenta en el Tribunal Supremo por el juicio del 1-O.

El acto servirá para defender la labor de Forcadell al frente de la Cámara (2015-2017) y también está prevista la asistencia de decenas de parlamentarios y exparlamentarios de la Cámara catalana y del Congreso de los Diputados.

Torrent, Benach, Rigol y De Gispert leerán una declaración institucional y apelarán al manifiesto que se presentó en diciembre en el que se pide la liberación inmediata de Forcadell y pide resolver el conflicto actual "por vías no penales", sino políticas.

Los impulsores de la iniciativa exponen que el manifiesto suma ya 612 adhesiones de representantes y exrepresentantes de 48 cámaras legislativas, entre ellos 200 diputados y exdiputados del Parlament -incluidos exdiputados del PP y el PSC, aseguran-, y 51 miembros de la Eurocámara.